Gafe bancária no The Town: Ludmilla indica agiotas aos fãs, se corrige e exalta banco patrocinador

Nessa quinta, 7, terceiro dia do festival The Town, a cantora Ludmilla deu uma declaração cômica no palco – que a internet (e possivelmente a produção) percebeu imediatamente. A artista se referia ao navio Numanice, nova iniciativa para promover seu projeto de pagode, quando deu uma sugestão curiosa para que fãs bancassem os ingressos.

Segundo ela, uma opção seria “pedir dinheiro para agiota, para ir pagando daqui até lá, gente”, brincou.

Mais tarde, já com outro figurino, a cantora se corrigiu. “Sobre o Numanice, já sei. Um lugar melhor para vocês pegarem dinheiro é no Itaú, tá?”. A sugestão específica de banco não foi à toa: além do Itaú ser um dos patrocinadores do festival, o banco tem parceria comercial firmada com Lud.

“Falaram com ela no ponto”, comentaram internautas. A brincadeira – e a forma natural com que a cantora se corrigiu – já se tornou assunto no Twitter (X).