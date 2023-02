Artista revelação do Grammy: quem já ganhou ou deixou de ganhar categoria que Anitta disputa em 2023

Anitta concorre na categoria de artista revelação (best new artist, em inglês) no Grammy 2023, que ocorre neste domingo, 5, a partir das 22h (horário de Brasília). Mas afinal, quem já ganhou o prêmio?

Há desde cantores que hoje em dia mal são conhecidos no Brasil, passando por artistas que tiveram hits no passado, como Cyndi Lauper (1985), Tracy Chapman (1989) e os grupos Men At Work (1983) e Evanescence (2004), até artistas que ainda estão nos holofotes, como Mariah Carey (1991) e Maroon 5 (2005). Sem falar na edição de 1965, que premiou ninguém menos que os Beatles.

Nos últimos 15 anos, diversos nomes de peso: Amy Winehouse, Adele, Sam Smith, Dua Lipa e Billie Eillish.

É bom ressaltar, também, que não emplacar uma vitória na categoria não indica o fim da linha. Gigantes do rock como Elton John (1971) e Led Zeppelin (1970) foram ‘derrotados’ diante do sucesso de The Carpenters e Crosby, Stills & Nash, respectivamente.

Em 2011, por exemplo, Justin Bieber perdeu a disputa com Esperanza Spalding. Em 1996, o grupo Hootie & the Blowfish superou Alanis Morissette. Alguma dúvida de quem obteve maior destaque nas paradas de sucesso nos anos seguintes?

Dire Straits (1980), Robin Williams (1980), Irene Cara (1981), Green Day (1995), Puff Daddy (1998), Backstreet Boys (1999), Britney Spears (2000), Linkin Park (2002), Avril Lavigne (2003), 50 Cent (2004), Taylor Swift (2008), Jonas Brothers (2009) e Nicki Minaj (2012) também se juntam à lista dos indicados que não levaram o prêmio.

Vale lembrar que, até 2018, eram selecionados cinco nomes a cada ano. Desde então, a quantidade aumentou. Em 2023 serão 10 concorrentes: Anitta, Måneskin, Omar Apollo, Domi & JD Beck, Samara Joy, Latto, Muni Long, Tobe Nwigwe, Molly Tuttle e Wet Leg.

Relembre abaixo os vencedores da categoria de artista revelação nas 15 últimas edições do Grammy:

2008 - Amy Winehouse

2009 - Adele

2010 - Zac Brown Band

2011 - Esperanza Spalding

2012 - Bon Iver

2013 - Fun

2014 - Macklemore & Ryan Lewis

2015 - Sam Smith

2016 - Meghan Trainor

2017 - Chance The Rapper

2018 - Alessia Cara

2019 - Dua Lipa

2020 - Billie Eillish

2021 - Meghan Thee Stallion

2022 - Olivia Rodrigo