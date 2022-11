As 20 músicas de Gal Costa mais tocadas no Brasil

Publicidade

Gal Costa, ícone da música popular brasileira, acumulou interpretações memoráveis ao longo de sua carreira. Baby, Barato Total e Meu Bem, Meu Mal estão entre as músicas gravadas por ela mais tocadas no Brasil.

Com a morte de Gal Costa nesta quarta-feira, 9, aos 77 anos, o Ecad divulgou que conta, em seu banco de dados, com nada menos do que 1.080 gravações cadastradas. Sua gravação de Um Dia de Domingo foi a mais tocada no Brasil nos últimos 10 anos.

Gal Costa morreu aos 77 anos Foto: Marcos de Paula/Estadão

O ranking é feito pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição com base no pagamento de direitos autorais por rádio, sonorização ambiental e casas de festas e de diversão.

As 20 músicas mais tocadas de Gal Costa na última década, segundo o Ecad

Um dia de domingo - Michael Sullivan/Miguel/Paulo Massadas Chuva de prata - Ronaldo Bastos/Ed Wilson Quando você olha pra ela - Mallu Magalhaes Sorte - Celso Fonseca/Ronaldo Bastos Meu bem meu mal - Caetano Veloso Azul - Djavan Baby - Caetano Veloso Dom de iludir - Caetano Veloso Açaí - Djavan Folhetim - Chico Buarque Nada mais - Ronaldo Bastos/Stevie Wonder Hino do sr. do Bonfim - Osmar/Joao Antonio Wanderley Força estranha - Caetano Veloso Alguém me disse - Evaldo Gouveia/Jair Amorim Barato total - Gilberto Gil Modinha de Gabriela - Dorival Caymmi Lanterna dos afogados - Herbert Vianna Mar e sol - Carlos Renno/Paky (Fr 1) Aquarela do Brasil - Ary Barroso Sonho meu - Dona Ivone Lara/Delcio Carvalho

Ouça os maiores sucessos na voz de Gal Costa

