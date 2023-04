As separações de Taylor Swift definiram o começo de seu estrelato. Não mais

THE WASHINGTON POST - Em um dos primeiros momentos decisivos da carreira de Taylor Swift, em 2008, ela estava numa poltrona marrom como convidada do The Ellen DeGeneres Show, falando sobre seu novo álbum country, Fearless. Instigada pelas perguntas rápidas e pela bisbilhotice geral de DeGeneres, ela revelou que uma das faixas, Forever & Always, era sobre seu ex-namorado, o astro pop Joe Jonas. DeGeneres garantiu que ela não teria problemas para seguir em frente, e Swift concordou.

“Quando eu encontrar a pessoa certa para mim, vai ser maravilhoso”, Swift disse e, logo depois, mandou uma bomba: “E quando eu olhar para essa pessoa, nem vou conseguir me lembrar do garoto que terminou comigo, pelo telefone, em 25 segundos, quando eu tinha 18 anos”.

A plateia do estúdio soltou um “Ohhh!”, mas logo explodiu em aplausos quando Swift deu um sorriso satisfeito. “Não, não acredito que você fez isso!”, DeGeneres gritou, Swift começando a rir e olhando timidamente para o chão. “Desculpe, não pude evitar.”

Taylor Swift em sua Eras Tour Foto: Suzanne Cordeiro / AFP









A revelação de telefonemas se tornou um elemento básico da tradição swiftiana, mas o incidente também dizia muito sobre Swift como artista e celebridade: não era apenas que ela estava se conectando com os ouvintes como uma cantora e compositora adolescente, algo que os executivos de Nashville nem achavam que era possível. Ela também estava se conectando porque parecia disposta a abrir o coração partido de um jeito vulnerável, autêntico e sarcástico que tocou os fãs e continuou tocando à medida que ela virava uma megastar pop global.

Por mais inteligente que tenha sido, porém, sua franqueza deu o tom para a próxima década de imagem pública. Sua vida amorosa - particularmente seus términos - virou uma temporada aberta para zoeiras, memes e inúmeras manchetes quando ela namorou outras celebridades (Harry Styles, Calvin Harris, Tom Hiddleston) na casa dos 20 anos e escreveu canções quando os relacionamentos terminaram. Swift deixou claro que achava esse foco extremamente ofensivo, dizendo ao Guardian em 2014: “Eu realmente me ressinto do ângulo ‘tenha cuidado, amigo, ela vai compor uma música sobre você’, porque banaliza o que eu faço. Faz parecer que criar arte é algo que você faz como uma arma barata, e não como um processo artístico”.

A intensa base de fãs leais de Swift entendeu a deixa, como evidenciado esta semana pelo derramamento de emoção sobre o fim do relacionamento de seis anos com o ator britânico Joe Alwyn. Qualquer potencial zombaria sobre as canções de separação foi completamente ofuscada pela dor descontrolada dos Swifties.

O Entertainment Tonight deu a notícia no sábado à noite, relatando que Swift, 33 anos, e Alwyn, 32, haviam terminado, mas que a separação “não foi dramática” e “o relacionamento tinha se esgotado naturalmente”. A reportagem incendiou a internet, com alguns fãs se recusando a acreditar até que apareceu um veículo mais favorável a celebridades, como a revista People - e a People não ficou muito atrás, citando uma fonte anônima para afirmar que a notícia era verdadeira.









Embora tenham surgido algumas piadas - principalmente sobre o namorado em série Pete Davidson estar pronto assumir a vaga -, boa parte da reação online passou por interesse voyeurístico, preocupação e até devastação. Os fãs que encontraram um significado profundo em canções que supostamente eram sobre Alwyn - particularmente as do álbum Lover, de 2019 - lamentaram a notícia como se fossem a morte de um ente querido. Outros fãs mais dedicados de Swift, alguns dos quais pensavam que o casal era casado secretamente, estão gritando, chorando e literalmente vomitando em sua peregrinação à cidade de Nova York para deixar oferendas na Cornelia Street, o título de uma das faixas mais emocionantes de Lover: “Espero nunca te perder, espero que nunca acabe / Nunca mais vou passar pela Cornelia Street / É o tipo de dor que o tempo nunca vai curar”.

Desta vez, Swift é a heroína no centro da história, em parte porque é muito mais famosa do que Alwyn, conhecido por papéis em A Favorita e na série Hulu Conversations With Friends, mas mais conhecido por seu relacionamento com Swift.









Mas esta é Taylor Swift de 2023: o ecossistema da mídia mudou, com plataformas de mídia social e fãs conduzindo a narrativa em vez dos tabloides, e o fandom Swiftie é um universo com sua própria linguagem, costumes e regras, que pode superar a internet com sua intensidade. Embora os fãs ainda especulem sobre sua vida privada, Swift fez um esforço concentrado para se afastar das histórias “veja só todos esses namorados!” que consumiram o começo de sua carreira na mídia. Ela parou de esconder mensagens codificadas em suas letras sobre possíveis personagens das canções. Ela e Alwyn raramente apareciam juntos em público e nem diziam o nome um do outro em entrevistas. Sua Eras Tour, já esgotada, celebra sua evolução e deixa claro que o passado vai ficar lá no passado.

O novo tom também ficou claro no final de 2021, com o relançamento de seu álbum Red, de 2012, que trazia uma versão atualizada de dez minutos de All Too Well, com cortes na letra original. Acredita-se que a música seja sobre seu rompimento com Jake Gyllenhaal, e os Swifties correram atrás do ator online quando os versos revelaram ainda mais detalhes sobre o que tinha acontecido. (Muitos fãs também estão ansiosos pelo relançamento de Speak Now, que traz a ainda mais cortante Dear John, supostamente sobre John Mayer).

É um mundo de diferença em relação a uma década atrás, e Swift sabe disso. Para alguém que raramente é vista em público, a menos que definitivamente queira, não foi por acaso que ela deu um breve passeio fortemente fotografado na frente de um restaurante na cidade de Nova York na noite de segunda-feira. Os fãs já estão comparando sua roupa (camisa preta e jeans deslumbrantes) com o vestido de vingança da princesa Diana, e especulando que ela apareceu propositalmente porque queria que todos soubessem que está bem.

Swift, uma auto-mitologizadora em essência, sabe de tudo isso e está ciente de que o fandom está esperando ansiosamente para ver se ela resolverá a situação nos shows. Ela recentemente trocou uma música do set list da Eras Tour, Invisible String por The 1, a primeira sobre almas gêmeas, a última sobre olhar com carinho para um relacionamento passado.

E é possível que ela traga de volta Invisible String, no qual ela também tem uma nova perspectiva quando pensa em ex-namorados. Muitos fãs acham que uma letra em particular é sobre Jonas, cuja esposa, a atriz Sophie Turner, recentemente deu à luz a segunda filha do casal: “Frio era o aço do meu machado para moer / os garotos que partiram meu coração / Agora mando presentes para seus bebês”. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU