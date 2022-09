Assassino de John Lennon tem condicional negada pela 12ª vez

Condenado à prisão perpétua pelo assassinato do músico John Lennon, Mark David Chapman, de 67 anos de idade, teve um pedido de liberdade condicional negado pela 12ª vez.

Preso há mais de quatro décadas, Chapman se dizia fã obcecado do artista e dos Beatles e foi sentenciado após atirar no cantor enquanto ele entrava com sua esposa, Yoko Ono, em seu apartamento no Upper West Side, em Manhattan, no dia 8 de dezembro de 1980.

Na época, o assassino afirmou que matou Lennon por sua fama, mas admitiu recentemente que se arrependeu de ter cometido o crime.

John Lennon Foto: AP / AP

Chapman entra com um pedido de liberdade condicional a cada dois anos desde 2000. Tendo a solicitação negada, ele precisa aguardar outros dois anos para que o caso seja reconsiderado. A próxima vez que o assassino poderá comparecer perante uma comissão será em fevereiro de 2024.

Embora Ono, de 89 anos, não tenha comentado sobre a nova audiência, ela escreveu várias vezes ao conselho de liberdade condicional para alertar que Chapman ainda representa uma ameaça para ela e sua família. (ANSA).