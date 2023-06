Astrud Gilberto: Famosos lamentam a morte do ícone que internacionalizou a bossa nova

Astrud Evangelina Weinert, mais conhecida como Astrud Gilberto, morreu aos 83 anos, na noite de segunda-feira, 5. A cantora foi reconhecida por internacionalizar a bossa nova e, em 1965, se tornou a primeira mulher brasileira a ser indicada e vencer um Grammy. A voz de Astrud ficou imortalizada na versão em inglês de Garota de Ipanema.

Logo após a notícia, personalidades foram a público para lamentar a morte da cantora. Dentre eles, o cantor Mark Lambert publicou uma foto ao lado da artista e relembrou a época em que tocou com a brasileira na década de 1990. Segundo o artista, os dois fizeram uma turnê juntos pela Europa, Japão, Indonésia e Estados Unidos.

O escritor Jorge Amado, padrinho de casamento de João Gilberto e Astrud, no cartório de Aníbal Machado, em Copacabana, em 1959. Foto: Zelia Gattai/Acervo Fundação Casa de Jorge Amado

“Fiquei muito triste ao saber do falecimento de Astrud Gilberto”, escreveu em uma postagem no Instagram. “Aprendi muito sobre a música brasileira com ela e com os músicos incríveis que ela tinha em sua banda. Ela foi a primeira pessoa a me encorajar a cantar”, contou.

O cantor ainda disse que a contribuição de Astrud para a difusão da música brasileira é “imensurável”. “Seu swing incomparável e bom gosto em todos os assuntos estéticos sempre ficarão comigo. Ela também era uma grande amiga”, completou o artista, que agradeceu à cantora “por nos deixar com tanta beleza e graça”.





Veja outros famosos que lamentaram a morte de Astrud Gilberto

Marcelo Médici

O ator Marcelo Médici também prestou uma homenagem à artista, dizendo que Astrud tinha “voz de fada”. “Garota de Ipanema não existiria se Tom Jobim não a tivesse escrito, se Helô Pinheiro não o tivesse inspirado, fato. Mas não teria sido tão famosa se Astrud Gilberto, com sua voz de fada, não a tivesse cantado. Tinha que ser com ela”, escreveu em uma postagem no Twitter.





Luiz Thunderbird

O apresentador Luiz Thunderbird também lamentou a morte compartilhando um vídeo da cantora cantando Garota de Ipanema. “Tenho o disco – herdei do meu pai – com ela, João Gilberto e Stan Getz. Esse vídeo é de uma finesse absurda. Obrigado pela elegância, Astrud”, declarou.

Tim Burgess

O cantor Tim Burgess, vocalista da banda Charlatans, compartilhou mais um registro de Astrud cantando Garota de Ipanema em inglês. “Até a próxima, Astrud Gilberto”, escreveu.





