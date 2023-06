ATEEZ no Brasil: veja onde e como comprar ingressos para o show

O grupo de k-pop ATEEZ anunciou seu primeiro show no Brasil. A apresentação única da boy band sul-coreana será em São Paulo e faz parte da etapa latina da turnê The Fellowship: Break The Wall. O octeto subirá ao palco do Allianz Parque, no dia 26 de agosto. A venda dos ingressos começa no dia 13 de junho, às 10h, no site da Eventim; e a partir do dia 14, também às 10h, na bilheteria oficial no Allianz.

Ao todo, a banda fará quatro concertos na América Latina. Além do Brasil, a tour passará pela Cidade do México, no México (23/08); Santiago, no Chile (30/08); e Bogotá, na Colômbia (03/09).

O ATEEZ é um grupo formado em 2018, com oito integrantes: Honjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung e Jongho.

O boygroup vem quebrando recordes com os seus trabalhos fonográficos. O EP mais recente, Spin Off: From the Witness, conquistou o terceiro top 10 da banda na parada Billboard’s Top Album Sales (em 14 de janeiro), debutando em segundo lugar. Anteriormente, eles marcaram presença no Top 10 com The World EP.1: Movement (segunda posição, em 2022) e Zero: Fever Part.3 (sexta posição, em 2021).

Serviço / Show ATEEZ:

São Paulo

Data: 26 de agosto de 2023

Local: Allianz Parque (Av. Francisco Matarazzo, 1705 – Água Branca, São Paulo – SP, 05001-200)

Ingressos:

PIT A - R$990,00 / R$495,00

PIT B - R$990,00 / R$495,00

PISTA - R$690,00 / R$345,00

CADEIRA INFERIOR - R$390,00 / R$195,00

Link de vendas: www.eventim.com.br/ateez (Parcelamento em até 10x* pelo site da Eventim e em até 3x sem juros na bilheteria oficial. *confira as condições de parcelamento e pagamento antes de finalizar a compra)

Bilheteria oficial (vendas a partir do dia 14 de junho):

Bilheteria do Portão B (apenas no dia 14 de junho) - Avenida Francisco Matarazzo, 1705 - Água Branca - SP. Horário de funcionamento*: terça a sábado, das 10h às 17h.

Bilheteria do Portão A (a partir do dia 15 de junho) - Rua Palestra Itália, 200 - Perdizes - SP. Horário de funcionamento*: terça a sábado, das 10h às 17h.

*Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.