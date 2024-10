Autópsia de Liam Payne mostra que cantor morreu de ferimentos múltiplos; veja o que diz o laudo

Liam Payne morreu em decorrência dos ferimentos sofridos do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina Foto: Tolga Akmen/AFP

A autópsia do corpo de Liam Payne, morto na última quarta-feira, 16, aos 31 anos, aponta que o ex-One Direction morreu em decorrência dos ferimentos múltiplos sofridos pelo cantor na queda da sacada de seu quarto de hotel, no terceiro andar, em Buenos Aires, Argentina. De acordo com o relatório oficial, os traumas na cabeça já foram o suficiente para levar à morte do cantor.

De acordo com o jornal The Guardian, as autoridades locais seguem investigando a morte a fim de reconstituir as últimas horas de Payne. Outros hóspedes do hotel ouvidos pelo jornal e pela polícia argentina relataram a presença de um “homem agressivo que pode estar sob efeito de drogas e álcool”.