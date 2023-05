BaianaSystem faz acesso ao Anhangabaú travar e leva multidão à catarse na Virada Cultural

O acesso à entrada ao Vale do Anhangabaú travou assim que o grupo BaianaSystem surgiu no palco, pouco depois das 20h30 deste sábado de Virada Cultural em São Paulo.

As filas que levavam à revista pararam e o clima ficou tenso. As pessoas ouviam o grupo tocando seus hits e queria entrar logo. Alguns cantavam, outros dançavam.

Os shows do Centro na Virada 2023 ficaram concentrados no Anhangabaú. As atrações mais concorridas da noite de sábado foram BaianaSystem e Gloria Groove. Até o fim destes shows, o saldo do evento foi o seguinte:

A entrada mostrou um sistema de segurança inédito, com postos policiais elevados e revista com sensores.

Gloria Groove fez um show agitado, mas o som pifou e interrompeu a apresentação duas vezes.

O BaianaSystem exaltou a guitarra baiana e transformou o show em celebração.

Estas duas apresentações principais foram animadas, mas sem grandes confusões.

Após o fim do BaianaSystem, a maior parte do público deixou o Anhangabaú em massa.





Fã com máscara do BaianaSystem durante show na Virada Cultural 2023 FOTO TIAGO QUEIROZ / ESTADÃO Foto: Tiago Queiroz

Russo Passapusso, líder do BaianaSystem, pediu que abrissem uma roda de samba. Depois, voltou a falar da guitarra baiana (o projeto do grupo é torna-la planetária) e fez um estrondo com um tema instrumental. Saci, um dos sons fortes do grupo, foi outro instante de muito movimento na plateia.

O Baiana é um fenômeno não pop, mas capaz de arrastar uma multidão. E ela estava lá, cantando com o vocalista Russo Passapusso. Havia muita festa na plateia, muita curtição. As catarses comuns nos shows do grupo foram menos radicais, mas o envolvimento da plateia era intenso. Descomprimindo, o som mais conhecido, se tornou uma celebração.

Russo Passapusso, do BaianaSystem, na Virada Cultural 2023 FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO

Logo depois do show do BaianaSystem, a maior parte do público começou a deixar em massa o Anhangabaú.

Os outros artistas mais conhecidos da programação do palco têm shows marcados para a tarde de domingo: Alceu Valença, Iza e Carlinhos Brown. No fim da manhã, Beto Lee com Paula Lima fazem uma homenagem a Rita Lee (veja programação completa no fim do texto).

Nos outros palcos pela cidade, o sábado teve Carlinhos Brown, Raça Negra, Nação Zumbi, Livinho e mais. O domingo tem Gabi Amarantos, Djonga, Tierry, Léo Santana, MC Caveirinha, Emicida, Zé Vaqueiro, MC Cabelinho, Marina Sena, Ivan Lins e mais - veja programação completa.

Gloria interrompida

Gloria Groove abriu a Virada no Anhangabaú com problemas no som, mas conseguir fazer um show animado.

“Quem tirou a Virada Cultural da tomada? Virada, me ajuda, deixa eu voltar!”, disse a cantora assim que percebeu que ninguém mais ouvia som nenhum. A pane aconteceu na terceira música, depois de ela cantar Leilão. A interrupção levou poucos minutos.

Depois, o som foi reestabelecido, mas parou de novo. Os problemas técnicos prejudicaram a fluência de um show, que havia começado em alta temperatura.

Ultravigiada por um drone da Polícia Militar, alguns homens da Tropa de Choque que se destacavam pela pista e outros soldados da PM colocados em cabines, Glória Groove, mesmo com os problemas iniciais de som, fez um show em paz.

Ao final, o apresentador Manoel Soares revelou que estava falando com o comandante geral da PM e que ele dizia que, até aquele momento, “não havia registro nem de briga de namorados”. Ainda assim, Manoel lembrou que as pessoas deveriam tomar cuidado com os celulares.

Gloria conseguiu reunir um público intenso e participativo para ver seus quase 1h30 de show, o mesmo que ela faz em festivais privados e pagos, como o Lollapalooza. Ali estava tudo, seus hits, seus telões, seus dançarinos e dançarinas.

Começo reforçado

Existe realmente um esquema novo de segurança para a Virada Cultural deste ano. As pessoas que chegaram ao Vale do Anhangabaú nesta tarde de sábado caminhavam em zigue zague por corredores separados por grandes. Aos chegarem na entrada, precisavam abrir bolsas, mostrar o que levam nos bolsos e passam por sensores. Nunca houve um esquema tão bem montado.





Na pista do Vale do Anhangabaú, a novidade foram cinco cabines policiais elevadas em pontos estratégicos. A medida permite que o policiamento perceba o que acontece do alto. Como a estratégia dos bandidos é agir criando tumultos seguidos de arrastões, a visão do alto pode inibir as ações criminosas.

Uma terceira medida, também inédita na Arena Anhangabaú, é a criação de um corredor de segurança central. Ele permite a ação rápida e a infiltração da polícia entre a plateia, o que não houve em 2022.

Palco Anhangabaú (Virada Cultural)

Sábado

18h - Gloria Groove

20h30 - Baiana System

22h - Josyara

23h - Dread Mar I

Domingo

1h30 - Luedji Luna

3h30 - Mv Bill

9h30 - Banda da PM + Daniela Araújo

11h30 - Homenagem Rita Lee por Beto Lee com Paula Lima

12h30 - Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h - Alceu Valença

18h30 – Iza

Veja aqui a programação completa.

Tradicional roda no show do BaianaSystem FOTO TABA BENEDICTO / ESTADAO Foto: TABA BENEDICTO