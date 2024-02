Baixo preferido de Paul McCartney roubado há mais de 50 anos é encontrado; entenda e veja foto

Paul McCartney anunciou, por meio do seu site, que o icônico baixo Höfner 500/1, que estava sendo procurado desde o ano passado no projeto The Lost Bass Project, foi encontrado. O instrumento, utilizado nas gravações dos dois primeiros álbuns dos Beatles, foi roubado em outubro de 1972 e era considerado o favorito do artista. “Paul agradece extremamente todos os envolvidos”, diz o site.

Paul McCartney em show intimista no Clube do Choro, em Brasília Foto: Reprodução / Instagram @paulmccartney

“Para a maioria das pessoas, elas vão se lembrar de que foi o baixo que fez os Beatles”, disse Nick Wass, responsável pelo projeto, à BBC. O instrumento foi comprado por Paul em 1961 por cerca de 30 libras, em Hamburgo, na Alemanha, e roubado da van que transportava os equipamentos da banda, no dia 10 de outubro de 1972, em Notting Hill, em Londres, de acordo com o site do The Lost Bass Project.

PUBLICIDADE O projeto criado para encontrar o baixo surgiu em 2018, mas só começou a andar mais recentemente, em maio de 2023, quando Scott e Naomi Jones, ambos jornalistas, levaram o desejo de procurar o instrumento à mídia. Depois de mais de 600 respostas tentando encontrar o baixo, a caminhada do instrumento até os dias de hoje foi traçada. Ele foi inicialmente vendido à Ronald Guest, dono do bar Admiral Blake em Ladbroke Grove, em Londres. Depois das buscas iniciais, o site começou a ser mais reconhecido, e o baixo foi encontrado em Hastings, na costa sul da Inglaterra. O instrumento foi devolvido a Höfner, e deverá passar por algumas reformas para que Paul possa tocá-lo novamente. O site divulgou imagens do baixo, que ainda se mantém com a pintura original.

Baixo Paul McCartney Foto: Reprodução / The Lost Bass Project / thelostbass.com/the-lost-bass-found

“Gostaríamos de agradecer a todos que nos ajudaram com a busca, que nos enviaram pistas e ideias e nos apoiaram. Obrigado a todos. Nós conseguimos!”, finaliza o site do projeto, em nota sobre o retorno do instrumento ao artista.