Bala Desejo vai sair em turnê pela Europa e Japão

Dora Morelenbaum, Lucas Nunes Julia Mestre e Zé Ibarra formam a banda Bala Desejo Foto: Leco Moura

A banda carioca Bala Desejo anunciou as datas de sua primeira grande turnê internacional, com 16 apresentações por cidades da Europa e Japão. No mês de junho de 2023, o grupo passará por cidades como Amsterdã (Holanda), Londres (Inglaterra), Roskilde (Dinamarca), Lisboa e Porto (Portugal), Berlim (Alemanha), Barcelona (Espanha), Tóquio e Kyoto (Japão).

O Bala Desejo, formado pelos amigos Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra - todos com idade entre 25 e 30 anos - lançou seu primeiro álbum em 2022. Com Sim, Sim, Sim, eles ganharam o Grammy Latino de Melhor Álbum Pop em Português.

Logo chamaram a atenção do público e foram apontados como uma das revelações do ano dentro da música brasileira. A música Passarinha entrou para a trilha sonora da novela Travessia, exibida atualmente pela TV Globo. Um novo álbum já está no radar do quarteto.

Com influência dos Doces Bárbaros - reunião de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Maria Bethânia e Gal Costa em 1976 - e do Clube da Esquina, além de medalhões como Dorival Caymmi e Tom Jobim - o grupo tem participado de festivais pelo País. Em 2022, o Bala foi uma das atrações do Palco Sunset no Rock in Rio.

Os integrantes do grupo também têm suas carreiras solo. Zé Ibarra, por exemplo, participou da turnê de despedida de Milton Nascimento, na qual tocou e cantou, e prepara seu primeiro álbum com previsão de ser lançado ainda este ano.

Ibarra também gravou com Gal Costa em seu último álbum de carreira, Nenhuma Dor. Juntos, cantaram Meu Bem, Meu Mal. O músico ainda prepara um novo trabalho com a Banda Dônica, que tem junto com Lucas Nunes e Zeca Veloso.

Recentemente, Julia Mestre lançou seu segundo disco solo, que recebeu o título de Arrepiada, com canções que fez em parceria com seus companheiros de Bala Desejo, além de Ana Caetano e João Gil.

Lucas Nunes faz parte da banda de Caetano Veloso e atualmente excursiona com o compositor com a turnê Meu Coco. Nunes divide a direção musical do show com Caetano e Pretinho da Serrinha.

Também compositora, Dora Morelenbaum já tinha uma carreira solo antes do Bala Desejo, e agora prepara seu primeiro álbum, ainda sem previsão de lançamento.

A turnê do Bala Desejo

25.06 Amsterdam (Holanda)

27.06 Londres (Inglaterra)

28.06 Roskilde (Dinamarca)

29.06 Laerz (Alemanha)

30.06 Lisboa (Portugal)

01.07 Caldas da Rainha (Portugal)

05.07 Porto (Portugal)

08.07 Toquio (Japão)

09.07 Fukuoka (Japão)

10.07 Kioto (Japão)

14.07 Cartagena (Espanha)

15.07 Berlim (Alemanha)

16.07 Hamburgo (Alemanha)

17.07 Oldenburg (Alemanha)

19.07 Nyon (Suíça)

20.07 Barcelona (Espanha)