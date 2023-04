Banda 5 Seconds of Summer confirma show no Brasil e anuncia novo álbum

A banda australiana 5 Seconds of Summer anunciou nesta quinta-feira, 6, que fará show no Brasil em julho, ainda sem uma data definida. Também revelou o lançamento do álbum ao vivo The Feeling of Falling Upwards - Live from The Royal Albert Hall no dia 14 de abril.

Formado por Luke Hemmings (vocal/guitarra), Ashton Irwin (vocal/bateria), Michael Clifford (vocal/guitarra) e Calum Hood (vocal/baixo), o grupo fará turnê mundial este ano, passando pela América Latina no meio deste ano.





A banda australiana 5 Seconds of Summer Foto: Andy DeLuca





“The Feeling of Falling Upwards passa bem o sentimento que experimentamos juntos, o sentimento de dar um salto ao desconhecido em algo tão misterioso como a música”, afirma Ashton Irwin durante apresentação no Royal Albert Hall e divulgado no material à imprensa. “E depois disso, compartilhar esta experiência ano após ano de nossas vidas.”





Veja o roteiro da turnê mundial do 5 Seconds of Summer.

América do Sul

JULHO

Argentina, Brasil, Chile e Colômbia - a ser anunciado

AGOSTO

Peru - a ser anunciado

América do Norte:

10/8 - Uncasville, CT

12/8 - Boston, MA

15/8 - Toronto, ON

16/8 - Detroit, MI

18/8 - Bristow, VA

19/8 - Philadelphia, PA

21/8 - New York, NY

23/8 - Chicago, IL

25/8 - Cleveland, OH

26/8 - Cincinnati, OH

28/8 - Minneapolis, MN

30/8 - Indianapolis, IN

1/9 - Nashville, TN

2/9 - Atlanta, GA

3/9 - Raleigh, N

6/9 - Ft. Lauderdale, FL

9/9 - Houston, TX

10/9 - Dallas, TX

13/9 - Phoenix, AZ

14/9 - Inglewood, CA

Europa e Reino Unido

23/9 - Lisboa, PT

24/9 - Madrid, ES

26/9 - Milão, IT

27/9 - Stuttgart, DE

28/9 - Dusseldorf, DE

30/9 - Bruxelas, BE

1/10 - Amsterdam, NL

3/10 - Glasgow, UK

4/10 - Manchester, UK

5/10 - Londres, UK

7/10 - Luxembourg, LE

8/10 - Paris, FR

10/10 - Budapeste, HU

11/10 - Gliwice, PL

12/10 - Praga, CZ

América do Norte - When We Were Young Festival

21 e 22/10 - Las Vegas, NV