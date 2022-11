Barão Vermelho celebra 40 anos com show neste fim de semana, que também tem Roberto Carlos

Publicidade

É impossível não reconhecer os primeiros riffs de guitarra de Maior Abandonado ou saber cantar os versos que inspiram a catarse em Pro Dia Nascer Feliz. Dois sucessos do Barão Vermelho que estão no show que celebra os 40 anos de estrada.

Com três EPs recém-lançados, Acústicos, Sucessos e Blues e Baladas, a apresentação comemorativa mistura os clássicos do grupo carioca, com o formato que o público está acostumado a ouvir, além de um bloco acústico.

Leia também Osesp renova contrato de Thierry Fischer até fim de 2027

“Esta turnê é uma verdadeira festa, com muito rock. Alguns blues e todos os sucessos para o público cantar junto”, diz o tecladista Maurício Barros, um dos fundadores do grupo que já teve Cazuza e Frejat nos vocais.

O baterista Guto Goffi lembra que o Barão era o único grupo de garotos na geração do rock brasileiro dos anos 1980. “Trazíamos um som cru, com uma poesia fulminante e sedutora, que se descobriu tocando e misturando o blues com a dor de cotovelo brasileira.”

Goffi diz que Cazuza gostava de Maysa e Lupicínio Rodrigues. “Ao longo dos anos e das formações que tivemos, nos adaptamos. Soar atual não é fácil, mas longe de ser impossível. Somos de uma geração de artistas doidos e não encaretamos.” Para se manter conectado com os tempos atuais, o atual vocalista, Rodrigo Suricato, diz que é essencial cultivar um olhar atento às novas gerações.

Sáb. (5), 22h. Tokio Marine Hall. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara Santo Antônio. R$ 100/R$ 220.

O cantor Roberto Carlos volta a se apresentar em São Paulo. Foto: Globo

Continua após a publicidade

Roberto Carlos

Com a grande procura de ingressos, o cantor e compositor romântico retorna à capital paulista com sua turnê de 2022. São quatro datas, com poucos lugares ainda disponíveis. O repertório é aquele clássico: Detalhes, Emoções, Como É Grande Meu Amor por Você, Jesus Cristo, entre outras. A expectativa dos fãs é se Roberto vai incluir o hit Evidências, que ele recentemente lançou em single, no roteiro.

Sáb. (5), 21h; dom. (6), 20h, 4ª (9) e 17/11, 19h. Espaço Unimed. R. Tagipuru, 795, Barra Funda. R$ 250/R$ 820.





Zezé Motta apresenta o repertório de seu disco 'Negritude'. Foto: Fabio Motta

Zezé Motta

Faz show em que relembra o repertório de seu segundo disco de carreira, Negritude, lançado em 1979. O repertório tem Cartola e João Bosco.

Continua após a publicidade

Sexta (4) e sáb. (5), 21h. Sesc Belenzinho. R. Padre Adelino, 1.000, Belenzinho. R$ 12/R$ 40.

Jonathan Fournel com Orquestra Jovem

O pianista francês, recente ganhador do prestigiado Concurso Internacional Rainha Elisabeth da Bélgica, se apresenta ao lado da Orquestra Jovem do Estado de São Paulo, sob regência de Fabio Mechetti, para mostrar composições de Strauss, Brahms e Ibert.

Dom. (6), 17h. Sala São Paulo. Pça. Júlio Prestes, 16. R$ 15/R$ 30.

Hamilton de Holanda se apresenta com a Sinfônica de Heliópolis neste fim de semana. Foto: Marcos Hermes

Hamilton de Holanda e Sinfônica de Heliópolis

O evento que celebra os 30 anos do Hospital do Graacc (referência no tratamento de jovens e crianças com câncer) terá, na abertura, a apresentação da Pequena Orquestra Interativa, com músicas para crianças. Em seguida, será a vez da apresentação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis, com repertório que mistura música erudita e popular. O encerramento, previsto para a hora do pôr do sol, ficará por conta do bandolinista e compositor Hamilton de Holanda, vencedor de vários Grammys latinos, que terá como convidado internacional o músico senegalês Bocar Cissokho.

Continua após a publicidade

Sáb. (5), 15h. Parque do Povo. Av. Henrique Chamma, 420, Pinheiros. Gratuito.

Grupo recifense Mestre Ambrósio. Foto: Divulgação

Mestre Ambrósio

A banda recifense faz show em que celebra os discos Mestre Ambrósio, Fuá na Casa de Cabral e Terceiro Samba. No palco, a presença do folguedo Cavalo Marinho, feito por Helder.

Sexta (4) e sáb. (5), 21h; dom. (6), 18h. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, Vila Mariana. R$ 12/R$ 40.

A cantora Vanessa Moreno interpreta canções de Elis Regina. Foto: Lorena Dini

Vanessa Moreno

Continua após a publicidade

Dentro do projeto 72-22: Meio Século de Discos Históricos, a cantora interpreta canções do álbum Elis, lançado em 1972. Nele, estão canções que se tornaram clássicos da música brasileira, como Nada Será Como Antes, Cais, Casa no Campo e Atrás da Porta. Vanessa Moreno estará acompanhada por banda e um quarteto de cordas.

Sáb. (5), 20h; dom. (6), 18h. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, República. R$ 12/R$ 40. bit.ly/vanessamorenoshow

A cantora Bruna Caram.

Bruna Caram

O Que É, O Que É, Viver, Amar, Valeu e Explode Coração são algumas das canções de autoria de Gonzaguinha que a cantora escolheu para interpretar em show que vai virar disco no próximo ano.

Hoje (4), 19h. Vila Itororó. R. Maestro Cardim, 60, Bela Vista. Gratuito.