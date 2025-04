Baterista do Blondie, Clem Burke morre aos 70 anos

Nascido em Nova Jersey, Burke se uniu ao Blondie em 1975, logo depois que Debbie Harry e Chris Stein fundaram a banda que produziu sucessos como Heart of Glass.

Burke e seus companheiros do Blondie entraram para o Hall da Fama do Rock em 2006. Ao longo de sua carreira, trabalhou com muitos artistas renomados, incluindo Bob Dylan, Iggy Pop, The Ramones e Eurythmics.