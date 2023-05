Baú de Rita Lee inclui músicas inéditas, vídeos e livro com tuítes não publicados

Desde o lançamento da trilogia Rita Lee e Roberto - Classix Remix, de 2021, o produtor musical João Lee, filho do meio de Rita e Roberto de Carvalho, tem se dedicado cada vez mais ao legado da mãe. Foi dele também, ao lado do jornalista Guilherme Samora, a curadoria da exposição com figurinos e objetos da cantora, no mesmo ano de 2021, que ficou em cartaz no MIS, em São Paulo, com sucesso de público.

Agora, com a morte de Rita Lee, João quer assumir cada vez mais o papel de guardião do material que a mãe produziu - e isso inclui um vasto material inédito que, se depender dele, aos poucos, vai ser revelado para os fãs da cantora.

“Virou meta de vida. Tenho cada vez mais interesse em mostrar quem era a minha mãe, a visão que tenho dela”, disse João ao Estadão, depois da missa da cantora, nesta terça, 16.

O produtor conta que Rita deixou inúmeras músicas inéditas. Algumas gravadas, outras apenas letras. Esse material foi produzido por Rita e Roberto de Carvalho nos últimos 20 anos. João promete não demorar para começar a tornar público esse acervo. Sobretudo em respeito aos fãs da cantora.

João Lee, guardião do acervo da mãe Foto: Tiago Queiroz/Estadão

“Ela tinha uma vocação para o sacrifício. Mesmo mal, em tratamento, se preocupava com os filhos, queria saber se todo mundo estava bem. E isso inclui os fãs. Ela sempre teve uma conexão profunda com eles. Sempre fez tudo pensando nos fãs”, diz.

Entre uma das preciosidades que João diz ter intenção de lançar é um livro com os tuítes escritos por Rita e que nunca foram publicados na rede social, na qual ela foi assídua. Os comentários, sempre carregados de humor e ironia, viraram meme e voltaram a circular depois da morte da cantora.

O baú de Rita ainda guarda álbum de fotos, vídeos caseiros - João tem publicado alguns trechos no Instagram - e diários escritos pela cantora.

Rita durante entrevista no Teatro Aquarius, no bairro da Bela Vista, para falar de seu show "Entradas e Bandeiras", em 1976. Foto: Solano de Freitas/Estadão

Entre os projetos que João quer fazer, além das músicas inéditas e do livro de tuítes, está a remontagem da exposição sobre a vida de Rita. O local ainda está indefinido, mas é possível que a mostra volte para São Paulo, enquanto a produção busca um local adequado no Rio de Janeiro onde ela possa ser exibida.

“Minha mãe tinha um universo muito particular. É como se ela tivesse seu próprio filtro do Instagram”, diz o filho.

O filho mais velho de Rita, Beto Lee, que tocou por 12 anos ao lado dos pais, disse que vai continuar com o projeto CeLEEbration, em que reúne em show músicas e músicos que trabalharam com a cantora para celebrar seu repertório.

Livro foi escrito entre internações e períodos de descanso em casa

Capa do livro 'Outra Biografia', de Rita Lee, colorida pela própria cantora Foto: Editora Globo

No próximo dia 22 de maio, será lançado o livro Rita Lee - Outra Autobiografia (Globo Livros) que a cantora deixou escrito relatando seu período de convivência com o câncer de pulmão, descoberto em um exame de rotina em 2021. A cantora escolheu o dia 22 por ser devota de Santa Rita de Cássia.

Segundo o jornalista Guilherme Samora, editor do livro, Rita terminou de escrever o livro há cerca de três meses e meio, entre internações e períodos de descanso em casa. “Quando fizemos a última leitura, ela me disse: esse é o meu último ato”, conta.

Rita, segundo Samora, escreveu o livro em seu Ipad, um modelo antigo, que nem permitia mais atualização de seu sistema. O aparelho não tinha nem teclado. Rita usava as teclas da tela. Era assim que ela gostava de escrever.

De acordo com o editor, o livro traz os altos e baixos do tratamento de Rita contra o câncer, incluindo sua reação ao receber o diagnóstico.

“Ela divide tudo com o leitor. É um livro generoso. E escrito bem à maneira de Rita, com humor e ironia. Os fãs vão se surpreender”, diz.