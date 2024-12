Beatles: Documentos registram brigas de Paul McCartney com membros e investigações contra banda

Os documentos, compostos por mais de 300 folhas e que foram descobertos em um armário no qual estavam armazenados desde os anos 1970, incluem cópias das atas das reuniões com o assessor do grupo, textos legais e uma cópia da escritura de 1967 com os termos e condições de um acordo entre os membros.

Os escritos mostram que depois da morte do empresário Brian Epstein, em 1967, a banda se deu conta de que não havia havia sido contabilizado o dinheiro gerado pelo quarteto e de que era alvo de uma investigação das autoridades fiscais.