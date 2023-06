Bebe Rexha é atingida por celular na cabeça durante show; veja vídeo

A cantora Bebe Rexha foi atingida na cabeça por um celular jogado da plateia enquanto se apresentava. Segundo informações do Daily Mail, o caso aconteceu neste domingo, 18, em um show em Nova York. Atualmente, ela apresenta a turnê Best F*n Night Of My Life nos Estados Unidos.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, Bebe aparece caminhando em direção à plateia, quando o aparelho é jogado e atinge diretamente o seu rosto. Ela, então, se vira de joelhos enquanto a equipe se prepara para socorrê-la.

Mais tarde, ela apareceu no Instagram mostrando que ficou com o olho roxo e precisou de um curativo. “Estou bem”, escreveu.

Bebe Rexha é socorrida pela equipe após ser atingida por um celular no rosto enquanto se apresentava em Nova York. Foto: Reprodução de vídeo/Twitter/@captiv_8_

“Um show absolutamente ótimo arruinado por um fã jogando seu telefone em Bebe Rexha. Espero que ela esteja bem depois disso”, escreveu o autor do vídeo, Alex Chavez, no Twitter.

Em outro registro compartilhado na rede, a cantora é levada do palco pela equipe e acena para a plateia.

“Esta é Bebe Rexha sendo levada às pressas para fora do local do show aqui em Nova York depois que alguém jogou um celular que atingiu seu rosto enquanto estava saindo do palco. Estávamos todos nos divertindo muito e Bebe também, quer dizer, quem faria isso?”, questionou Ross Bernard.

Bebe não se pronunciou sobre o que aconteceu nas redes sociais. Ainda não se sabe se o ocorrido irá afetar as demais apresentações da cantora. Nesta semana, ela tem shows marcados na Filadélfia nesta terça, 20, em Silver Spring na quarta, 21, em Atlanta na sexta, 23, e em Orlando no sábado, 24.

A artista também tem um show previsto no Brasil. No dia 3 de setembro, ela se apresenta no festival The Town, em São Paulo, quando Bruno Mars será headliner pela primeira vez no evento. Seus hits mais conhecidos são I’m Good (Blue), I Got You e Say My Name.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais