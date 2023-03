Bebe Rexha e H.E.R. vão se apresentar no festival The Town

O espetáculo que será exibido na Cidade da Música, o Autódromo de Interlagos, chamado The Town – o Musical vai contar com uma trilha sonora inédita. O primeiro grande ensaio aconteceu na tarde desta quinta-feira, com bailarinos interpretando a cena que mostra um artista chegando na cidade de São Paulo atrás do seu sonho.

Cantora H.E.R. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

A produção, que terá direção de Charles Moeller, concebida pela equipe do The Town será mostrada no grandioso Domo, de 50 metros de diâmetro, armado na Cidade da Música. O espetáculo vai falar sobre a história de um músico do interior de São Paulo que, ao ver na TV o anúncio de um novo festival, decide fazer as malas e embarcar em uma jornada pessoal, cultural e artística que o leva pelos diferentes bairros, ruas e cenários da capital, explorando cada recanto e cada ritmo que compõem a diversidade cultural paulistana.

“O musical homenageia a cidade que nos acolhe e traduz a verdadeira essência do festival, do que eu acredito enquanto fundador do Rock in Rio e The Town”, diz Roberto Medina. “Eu tinha um sonho quando realizei o primeiro Rock in Rio, em 1985, que está sendo realizado até os dias de hoje, quando vejo o público entrar correndo ao abrirem os portões. The Town acredita que pessoas sejam feitas para brilhar e incentiva a acreditarem em seus sonhos.”

Bebe Rexha e H.E.R. no palco Skyline

Bebe Rexha vai fazer seu show no dia 3 de setembro, quando Bruno Mars será o headliner (na mesma noite que Alok foi confirmado como uma das atrações). A cantora tem como hits I’m Good (Blue), I Got You e Say My Name. Com apenas 25 anos, a talentosa cantora norte-americana H.E.R. também tem vários hits na carreira, como as músicas Could’ve Been, Every Kind Of Way, Focus, Come Through, Slide e Best Part.