Valeu a pena: após aparecer alçado ao ar na primeira festa do Big Brother Brasil, Belo também cresceu nas buscas do Spotify, tendo um aumento de 32% na busca pelo seu perfil na Plataforma. Os artistas que se apresentaram na mesma festa também despertaram a curiosidade do público: o Grupo Menos É Mais cresceu 18% e Péricles apresentou um crescimento de 11% no período de 10 a 17 de janeiro, na semana após a festa.

Somente a faixa Trilha Sem Fim, parceria de Belo com o Grupo Revelação, teve um aumento de 110% no número de streams. A dobradinha do marido de Gracyanne Barbosa com o Grupo Menos É Mais, Dom de Sonhar / Encaixe Perfeito / Só Me Dá Prazer, teve um aumento de 92% de aumento em streams. Péricles ficou com 86% de crescimento em streams em Será Que É Amor (Ao Vivo), feat com Macaco Gordo.

Belo cresce nas buscas do Spotify após cantar no 'Big Brother Brasil 24' Foto: Antonio Saturnino/Estadão

Durante a festa, a web retomou a antiga “treta” que Belo teve com Rodriguinho, motivadas por um amor em comum do passado. Os dois hoje são amigos mas, apesar disso, Rodriguinho não pode interagir com o vocalista do Soweto pelas regras do reality.