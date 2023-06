Beto Lee anuncia shows em homenagem a mãe, Rita Lee; veja datas

Beto Lee, filho de Rita Lee, que morreu em maio em decorrência de um câncer de pulmão, anunciou que fará uma sequência de show em homenagem a mãe. O show irá passar por clássicos da cantora de rock como Saúde, Lança Perfume, Ovelha Negra e Banho de Espuma e conta com as participações especiais de Fernanda Abreu e da Orquestra Sinfônica Villa Lobos, regida pelo Maestro Adriano Machado.

Em São Paulo, a cantora Luísa Sonza também estará presente no palco. Os ingressos estão disponíveis através do site bilheteriadigital.com.

A apresentação conta com Lee Marcucci no baixo, ex-Tutti-Frutti, que acompanhou a artista e seu marido Roberto de Carvalho em diversos espetáculos, Beto Lee (voz e guitarra), Debora Reis (vocais), Danilo Santana (teclado), Edu Salvitti (bateria) e Rogerio Salmeron (guitarra).

Veja detalhes das apresentações.

Rio de Janeiro

Data: 08 de julho

Local: Qualistage, Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, 22775-003

São Paulo

Data: 29 de julho

Local: Vibra SP, Av. das Nações Unidas, 17955Vila Almeida - São Paulo - SP, 04795-100

Curitiba

Data: 12 de agosto

Local: Teatro Guaíra, R. XV de Novembro, 971 - Centro, Curitiba - PR, 80060-000

Brasília

Data: 26 de agosto

Local: Centro de Convenções Ulysses Gumaraes, SDC - Ulysses Guimarães, Brasília - DF, 70655-775