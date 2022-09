Beyoncé deve anunciar turnê mundial e pode voltar ao Brasil

O portal Page Six revelou, na quinta-feira (22/9), que a cantora Beyoncé deve anunciar uma turnê mundial do álbum Renaissance. Ainda segundo o site, a sequência de shows deve começar em junho de 2023.

Segundo fontes ouvidas pelo Page Six, Beyoncé estaria reservando estádios ao redor do mundo, e o anúncio oficial pode ser feito nas próximas semanas.

Beyonce chega para o Met Gala, em Nova York, em 2016

Na época do lançamento do Renaissance, ela confirmou que o álbum seria o primeiro de três que marcaria sua nova era, mas não revelou detalhes sobre esse momento, que não incluiu um videoclipe para suas 16 faixas.

Ainda não se sabe se o Brasil vai figurar na turnê - o último show de Beyoncé aqui foi em 2013, quando ela rodava o mundo com a turnê The Mrs. Carter Show e realizou uma apresentação emblemática no festival Rock in Rio.

Lançado em julho deste ano, Renaissance é o sétimo e mais recente álbum de estúdio da cantora. Composta por 16 faixas e com um retorno às raízes da sonoridade pop afro-americana, a obra foi bem recebida por público e crítica especializada. Beyoncé ainda anunciou que Renaissance fará parte de uma trilogia. Os outros dois discos devem ser lançados nos próximos meses. Ainda não há maiores informações sobre data e direção artística das próximas obras.