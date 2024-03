Beyoncé divulga capa de novo álbum, ‘Cowboy Carter’, e detalha bastidores: ‘Demorou cinco anos’

A cantora Beyoncé revelou a capa de seu novo álbum, Cowboy Carter, nesta terça-feira, 19. A artista apareceu segurando a bandeira dos Estados Unidos em cima de um cavalo – uma alusão ao disco Renaissance. Segundo ela, o lançamento é a sequência de seu último álbum.

PUBLICIDADE De Cowboy Carter, a cantora já havia lançado Texas Hold ‘Em e 16 Carriages, apostas no country. A artista, porém, escreveu: “Isso não é um álbum country. Isso é um álbum da Beyoncé”. Ela relatou que a composição do disco partiu de uma experiência que teve anos atrás em que não se sentiu “bem-vinda”. “Por causa dessa experiência, mergulhei mais fundo na história da música country e estudei nosso rico arquivo musical”, disse a cantora. Ela ainda detalhou os bastidores do novo disco: “Demorou mais de cinco anos para ser feito”.

Beyoncé revela capa de seu novo álbum, 'Cowboy Carter'. Foto: @beyonce via Instagram

Beyoncé afirmou ter enfrentado críticas quando passou a explorar mais o country, o que, conforme o relato, “a forçaram a superar as limitações que lhe foram impostas”. A artista anunciou que Cowboy Carter deve trazer colaborações com “artistas brilhantes que respeita profundamente”.

“Espero que esta música seja uma experiência, criando outra jornada onde possa fechar os olhos, começar do início e nunca parar”, prosseguiu. A cantora ainda relembrou um marco histórico: ela foi a primeira mulher negra a chegar ao primeiro lugar da Billboard Hot Country Songs.

A cantora atingiu a marca com Texas Hold ‘Em, lançada com 16 Carriages em fevereiro. “A minha esperança é que daqui a uns anos, a menção à raça de um artista, no que diz respeito ao lançamento de gêneros musicais, seja irrelevante”, disse.

Cowboy Carter será lançado no próximo dia 29. A teoria dos fãs é que o álbum é a segunda parte de uma trilogia, que, segundo rumores, se encerrará com um disco de rock.