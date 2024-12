Beyoncé é a maior estrela pop do século, segundo ranking da Billboard; veja lista completa

Beyoncé é eleita a maior estrela pop do século 21 pela revista americana Billboard. A cantora lançou 'Cowboy Carter', seu último projeto de estúdio em março. Foto: Reprodução/Sony Music

Beyoncé foi coroada como a maior estrela pop do século 21, segundo ranking feito pela Billboard. “Ela provou ser uma artista e criadora cujo comprometimento com a inovação, evolução e excelência geral fez dela o padrão pelo qual todas as outras estrelas pop deste século têm sido medidas”, justificou a revista americana.

A lista, agora completa, vinha sendo divulgada pela revista aos poucos nos últimos meses. Na semana passada, Taylor Swift foi anunciada no segundo lugar, entregando que a grande escolhida seria Beyoncé, já que as duas eram os últimos - e maiores - nomes do pop que faltavam na lista.

PUBLICIDADE “Enquanto Taylor Swift é a maior estrela pop do século em números - das vendas de álbuns ao streaming e domínio de turnês - nossa equipe editorial escolheu Beyoncé como nossa maior estrela pop do século, com base em seus 25 anos de influência, impacto e evolução”, destacou a Billboard. A publicação escolheu 25 nomes para o ranking. Entre os dez primeiros aparecem, na sequência, Rihanna, Drake, Lady Gaga, Britney Spears, Kanye West, Justin Bieber, Ariana Grande e Adele (veja a lista completa abaixo).

As 25 maiores estrelas do pop do século 21, de acordo com a Billboard