Beyoncé homenageia Tina Turner com apresentação de ‘River Deep, Mountain High’ em Londres; assista

Tina Turner ganhou uma homenagem de Beyoncé durante o show de Londres, realizado nesta segunda-feira, 29. Ela cantou River Deep, Mountain High e emocionou o público, que lotou o Tottenham Hotspur Stadium. A apresentação faz parte da turnê Renaissance World Tour.

Na última terça-feira, 26, em Paris, na França, Beyoncé também fez questão de lembrar a eterna rainha do rock, que morreu aos 83 anos de causas naturais, em sua casa na Suíça, no dia 24 de maio. Ela já lidava com problemas de saúde há alguns anos.

Diante de um público de 80 mil pessoas, que ocupava o Stade de France, Beyoncé demonstrou seu amor à celebridade, uma de suas maiores inspirações. “Quero parar para homenagear Tina Turner. Se você é meu fã, você é fã da Tina Turner. Eu não estaria no palco sem ela. Quero que vocês gritem para que ela sinta o amor de vocês”, disse a pop star. “Me sinto abençoada de ter presenciado a glória dela”, emendou.

Após a notícia da morte de Tina, a intérprete de Break My Soul e Cuff It deixou uma homenagem em seu site oficial. “Minha amada rainha. Eu te amo infinitamente. Sou muito grata por sua inspiração e por todas as maneiras que você abriu o caminho. Você é força e resiliência. Você é o epítome do poder e da paixão. Somos todos muito afortunados por ter testemunhado sua bondade e seu belo espírito que permanecerão para sempre. Obrigada por tudo o que fez”, escreveu.

Apresentado no Grammy Awards de 2008, o dueto de Proud Mary entrou para a história porque Beyoncé chorou ao lado de Tina Turner, quando as duas estavam no palco da premiação. Inspirada pela veterana, a diva pop já tinha cantado o clássico em um tributo no ano de 2005.

