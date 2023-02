Big Band Inclusão junta músicos da periferia de São Paulo

O trombonista Jorginho Neto acaba de montar uma big band com representantes da nova geração de músicos da periferia de São Paulo. O projeto Jorginho Neto Collective – Big Band Inclusão prevê o lançamento de vídeos, um álbum e um documentário sobre a realidade dos jovens músicos dessas regiões de vulnerabilidade social.

O primeiro lançamento será uma série de seis vídeos que trarão temas compostos por Jorginho (com a exceção de um assinado por Gustavo Bugni), todos executados pela Big Band Inclusão. Haverá também convidados especiais que aparecerão nos lançamentos das novas faixas, feitos às segundas, no canal do grupo no YouTube. O disco com essas gravações chegará às plataformas digitais no início do segundo semestre.

Ao final do projeto, um documentário vai falar da vida dos músicos e mostrar o impacto da música em suas realidades. A Inclusão é formada por mulheres e negros e já vem se apresentando em espaços acessíveis à população de baixa renda. Muitos integrantes já estão no mercado, em orquestras como Jovem Tom Jobim, Jazz Sinfônica e Banda Mantiqueira.

Mentor do projeto, Jorginho Neto é formado pela antiga ULM – Universidade Livre de Música – e depois pela Faculdade de Música Souza Lima Berklee. Chegou a tocar com o trombonista Raul de Souza e ganhou reconhecimento em festivais de jazz como o New York Summer Festival Brasil e o Jazz a la Calle, no Uruguai. Tem cinco discos gravados e já se apresentou com nomes como Frank Sinatra Jr, Roberto Menescal, Gilberto Gil, João Bosco, Ivan Lins e Dom Salvador, entre outros.