Lollapalooza 2024: line-up tem Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith e Titãs; veja lista completa

O festival Lollapalooza anunciou, nesta terça-feira, 7, as atrações que estarão presentes na edição do próximo ano. Dentre os nomes, estão Blink-182, SZA, Paramore e Sam Smith. A banda Titãs também apresenta sua turnê de reencontro. O evento ocorre nos dias 22, 23 e 24 de março no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O Blink-182 também chegou a ser anunciado no ano passado, mas cancelou a apresentação por problemas de saúde do baterista, Travis Barker. Na ocasião, a banda foi substituída pelo grupo Twenty Øne Piløts.

Dentre os outros nomes do line-up, estão Arcade Fire, Limp Bizkit, Hozier, Gilberto Gil, Kevin O Chris e The Offspring.

Titãs farão uma apresentação da turnê 'Encontro' no Lollapalooza 2024. Foto: Tiago Queiroz / ESTADÃO

Lollapalooza 2024: como comprar ingressos?

Antes mesmo da revelação dos nomes do line-up, o festival já começou a vender ingressos para a sua 11ª edição. A venda geral teve início na última sexta-feira, 3. Os preços do primeiro lote variam de R$ 1.147,50 (meia-entrada do Lolla Pass) a R$ 5.550 (inteira do Lolla Lounge Pass).

Por enquanto, apenas as categorias Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass, que dão acesso aos três dias do festival, estão disponíveis. O evento ainda não anunciou quais artistas se apresentarão em cada dia do evento e as datas das vendas dos ingressos na categoria Lolla Day, que dá acesso a apenas uma data específica.

Veja o line-up completo do Lollapalooza 2024

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais