Bob Dylan vai lançar um filme e um novo álbum

O cantor americano Bob Dylan lançará em 2 de junho um novo álbum, além de um longa-metragem no dia 6 do mesmo mês, ambos do show Shadow Kingdom, realizado há dois anos.

Bob Dylan em show de 2017 Foto: Mark Makela / REUTERS

O novo trabalho do artista, de 81 anos, que no ano passado se envolveu em uma polêmica por vender edições especiais de seu último livro, The philosophy of modern song, com sua assinatura falsificada por uma máquina, inclui faixas que poderão ser baixadas online e adquiridas em vinil duplo ou CD.

O ganhador do prêmio Nobel de Literatura de 2016 interpreta neste álbum versões de antigas canções como Queen Jane Approximately, The Wicked Messenger, Forever Young e It’s All Over Now.

No projeto, Dylan é acompanhado pelo guitarrista Buck Meek, a baixista Janie Cowan e Shahzad Ismaily, no acordeão. Shadow Kingdom foi originalmente apresentado como um evento cinematográfico para ser assistido online e foi transmitido ao vivo em 13 de junho de 2021.

O lançamento do novo álbum e do longa-metragem coincide com uma turnê mundial que começou em 2021 e terminará em 2024, intitulada Rough and Rowdy Ways.