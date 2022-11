Bono: ‘O que era silêncio foi preenchido com música’, diz líder do U2 no lançamento de biografia

Publicidade

AP - Bono abriu sua turnê de lançamento do seu livro Surrender na noite de quarta-feira, 2, no que ele chamou de humor “transgressivo” e um pouco culpado por aparecer no palco com três músicos que não eram seus companheiros do U2 cantando,fazendo piada e gritando sua história de vida para milhares de fãs no Beacon Theatre, em Nova York.

Ele até cantou uma música em italiano, uma versão perfeitamente operística de Torna a Surriento. “Isso tudo é meio surreal, mas parece estar correndo tudo bem”, ele disse.

Leia também Bono conta segredos do U2 em biografia

O cantor, compositor e ativista de 62 anos se descreveu como um eterno menino (nascido Paul David Hewson) com os punhos “no ar”, uma “grande” estrela do rock e um barítono tentando ser um tenor. E ele agora é um autor publicado e best-seller. Seu livro Surrender: 40 Músicas, Uma História foi lançado esta semana e já está no top 10 da Amazon.com.

Bono no lançamento de 'Surrender', em NY

Por meio de Sunday Bloody Sunday, Where the Streets Have No Name e outros clássicos do U2, ele traça sua biografia a partir de sua sufocante casa de infância em Dublin e a dor pela morte precoce de sua mãe, Iris Hewson, até a formação da banda que o tornou uma celebridade global e seu duradouro casamento com Alison Stewart.

O ex-presidente Bill Clinton, Tom Hanks e o guitarrista do U2 The Edge estavam entre seus famosos admiradores na plateia, que muitas vezes se levantavam, aplaudiam e cantavam juntos.

Para o “show” Histórias de Surrender, que durou pouco mais de uma hora e meia e foi apresentada como uma “noite de palavras, música e alguma travessura”, Bono usava um blazer preto liso e calças combinando e óculos cor de laranja. Ele começou com um relato de seu livro sobre sua cirurgia cardíaca em 2016.

Os preços dos ingressos eram do nível dos de estrelas do rock: milhares de dólares para os melhores assentos e centenas de dólares para lugares com vista obstruída. Comparado a um show do U2, o cenário era relativamente íntimo - ilustrações manuscritas em telas penduradas no fundo do palco e algumas mesas e cadeiras que Bono usava como adereços para subir ou simular conversas.

(FILES) In this file photo taken on May 08, 2022 Bono (Paul David Hewson), Irish singer-songwriter, activist, and the lead vocalist of the rock band U2, greets people as he performs at subway station which is bomb shelter, in the center of Ukrainian capital of Kyiv. - U2's Bono on November 1, 2022 released his memoir "Surrender," detailing the journey from his youth in Dublin to fronting one of the world's most prominent rock bands. (Photo by Sergei SUPINSKY / AFP)

Com uma mímica calorosa e cômica, por exemplo, ele relembrou telefonemas com Luciano Pavarotti e seus apelos de “Bono, Bono, Bono” quando a estrela da ópera o recrutou para se apresentar em um show beneficente em Modena, na Itália, e logo apareceu no estúdio do U2 com uma equipe de filmagem.

Bono também relembrou suas muitas reuniões tensas no bar com seu pai, que parecia considerar a carreira de seu filho como uma espécie de empreendimento fracassado. A cara fechada de Brendan Robert Hewson uma vez desmoronou inesperadamente - quando ele conheceu a princesa Diana, um encontro que Bono descreveu como assistir a séculos de aversão irlandesa à realeza “desaparecer em oito segundos”. “Uma princesa, e estamos quites”, acrescentou Bono.

Ele falou muitas vezes sobre perda - de sua mãe quando adolescente e de seu pai em 2001. Mas ele também descreveu sua vida como uma história de presença, seja de sua fé religiosa, de sua esposa e filhos, ou de seus companheiros de banda. Depois do que ele chamou de resposta irlandesa característica às ambições exageradas de uma criança - fingir que elas não existem - ele se chamou de “abençoado”, e acrescentou que “o que era silêncio foi preenchido, principalmente, com música”.

Surrender foi lançado no Brasil esta semana, pela Intrínseca.