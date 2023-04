Bourbon Festival Paraty leva blues, MPB e jazz à cidade histórica do Rio

O Bourbon Festival Paraty, um evento já tradicional na cidade histórica do Rio, realizado há 13 anos pela casa de shows Bourbon Street, começa nesta sexta e segue até o próximo domingo. O final de semana terá nomes grandes do jazz e da MPB e uma reserva de boas descobertas aos brasileiros que gostam de blues. Dentre as atrações, Jane Monheit com Ivan Lins e o projeto Tim Maia Racional, com B.Negão & Black Mantra, se apresentarão na sexta; Hermeto Pascoal, a cantora norte-americana Diunna Greenleaf com o grande gaitista Marcelo Naves e seu grupo The Tigermen no sábado; e Ana Cañas cantando Belchior no domingo.

A cantora Jane Monheit Foto: BETO BARATA / ESTADÃO

Os shows serão gratuitos e vão se espalhar por praias e pelo centro histórico. Aos qe não estiverem na cidade, a boa notícia é que boa parte das apresentações virão para o Bourbon Street na próxima semana. Em um texto enviado aos jornalistas, Edgar Radesca, mentor do projeto, diz: “A pandemia nos ensinou a importância da convivência, de valorizar o coletivo, da aproximação entre as pessoas, ano após ano, temos ampliado ainda mais esta integração, prestigiando os artistas locais em apresentações nos vários palcos do Festival, incorporando profissionais da cidade à equipe de produção do Festival e agora levando a música e o bom astral a praias fora do Centro Histórico”. O prefeito de Paraty, Luciano Vidal, fala do impacto de um evento que “traz mais recursos e fomenta o setor turístico artístico e cultural, além das pousadas, bares e restaurantes”.

Festival Bourbon Paraty Foto: O pianista Kevin Gullage

Para além dos shows já certos de que serão muito procurados, há dois nomes menos conhecidos por aqui que se apresentam no sábado, na Praça da Matriz, e que merecem atenção especial. Diunna Greenleaf, que estará ao lado do gaitista Marcelo Naves, é uma figura notória nos Estados Unidos. Sua base é o soul e o gospel, e ela se trata da primeira mulher a se tornar presidente da Houston Blues Society. Seu engajamento de muitas frentes na propagação do blues nos Estados Unidos inclui a fundação do Friends of Blues Montgomery County.

29/03/2023 CADERNO2 / CADERNO 2 / C2 / USO EDITORIAL EXCLUSIVO / SEXTOU - Ivan Lins credito Rodrigo Simas Foto: ESTADAO / undefined

A voz de Diunna está nas regiões médias e tem um timbre especial. Ela é de Houston, Texas, e descobriu o que queria ser na vida ainda menina, nos bancos das igrejas. Cita como influências as vozes de Sam Cooke, Sister Rosetta Tharpe, Koko Taylor e Aretha Franklin. Há ótimas faixas para se ouvir no Spotify. Do álbum Trying to Hold On, de 2011, tudo é ótimo. Sunny Day Friends, o blues lento Taking Chances e o shuffle I Got a Notion to Leave são algumas delas. Mais recente, o disco I Ain’t Playin’ sobe dois pontos no volume e mostra ainda mais força. Uma versão do gospel hoje pouco regravado I Wish I Knew How It Would Feel to Be Free (Eu Gostaria de Saber Como é Ser Livre), feito em 1963 por Billy Taylor, revela suas características.

Continua após a publicidade

A outra atração que chega na sequência, às 23h30 do sábado, é Kevin Gullage & The Blues Groovers. Kevin Gullage teve uma passagem, apesar de não ser vitoriosa, descrita algumas vezes como impressionante pelo programa American Idol. Aos 23 anos, ele é de Nova Orleans, Louisiana, e traz um outro lado do blues. That’s How Strong My Love Is, de Otis Redding, deve estar no repertório pelo poder que mostrou ao cantá-la no programa de TV. Seu álbum Blues For The City, um EP de 2018, soa mais linear. Há muitos lugares comuns que certamente vão funcionar em um show, mas que demonstram uma busca ainda em curso por personalidade. Valerie é seu hit blues pop indiscutível.





Programação completa

::: PALCO MATRIZ

Sexta-feira 14/04

20h00 - Orquestra Sinfônica de Paraty

Continua após a publicidade

22h00 - Jane Monheit convida Ivan Lins

23h30 – Black Mantra





00h00 – Tim Maia Racional - B.Negão & Black Mantra

01h00 – DjCrizz

Sábado 15/04

Continua após a publicidade

20h30 - Hermeto Pascoal

22h00 – Diunna Greenleaf com Marcelo Naves & The Tigermen

23h30 - Kevin Gullage & The Blues Groovers

01h00 – Dj Crizz

Domingo 16/04

20h30 - Ana Cañas canta Belchior

Continua após a publicidade

22h00 - Fernando Rosa

00h00 –Dj Léo Lucas

::: PALCO SANTA RITA

Sábado 15/04

14h30 - Orquestra de Violões da Casa de Cultura

15h30 - Favela Brass

Continua após a publicidade

16h00 - Tributo a Roy Hargrove por Lucas Gomes

17h30 - Nina Plays The Blues com Voodoo Woman

19h00 - Dj Bebeto

Domingo 16/04

14h30 - Favela Brass

15h00 - Rhandal Oliveira Sexteto

Continua após a publicidade

16h30 - Silibrina

18h00 - New Orleans Sounds | Kevin Gullage & The Blues Groovers





******************** BUSKERS ********************

::: PALCO QUADRA

Sexta-feira 14/04

17h00 - Jes Condado

19h00 - Plínio Blues Trio

Sábado 15/04

13h00 - Jes Condado

15h00 – Bibba Chuqui

17h00 - Alma Nouche Trio

19h00 - Vasco Faé

Domingo 16/04

13h00 - Alma Nouche Trio

15h00 - Vasco Faé

17h00 – Bibba Chuqui





::: PALCO ROSÁRIO

Sábado 15/04

12h00 – Bibba Chuqui

14h00 - Alma Nouche Trio

16h00 - Vasco Faé

18h00 - Plínio Blues Trio

Domingo 16/04

12h00 - Vasco Faé

14h00 - Orleans Street Jazz Band

16h00 - Alma Nouche Trio

******************** JAZZ ITINERANTE ********************

::: JAZZ NA KOMBI

Sexta 14/04

19h00 - Pça Chafariz

Sábado 15/04

11h00 - Jabaquara

14h00 - Pontal

19h00 - Ponte do Pontal

Domingo 16/04

11h00 - Pça Bandeira

14h00 - Pontal

19h00 - Praça Chafariz

Pelas Ruas do Centro Histórico

Sexta, Sábado e Domingo

Orleans Street Jazz Band

Sábado e Domingo

Favela Brass

******************** MÚSICA NA IGREJA ********************

::: IGREJA DO ROSÁRIO

Sábado 15/04

11h00 – AquaBienta “Asas de Paraty”

Domingo 16/04

11h00 - Jazz à Capela | Bibba Chuqui





******************** WORKSHOPS ********************

::: WORKSHOP

Sexta 14/04

16h00 – AquaBienta | Música & Sustentabilidade

Domingo 16/04

11h00 - Tom Ashe | Favela Brass

******************** EXPOSIÇÃO ********************

::: PRAÇA DA MATRIZ

De Sexta a Dom

Exposição de Fotos | Giancarlo Mecarelli