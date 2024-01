Brasileira vence competição de canto lírico em Barcelona em disputa com mais de 500 inscritos

Fundado em 1963, o Tenor Viñas é uma das principais competições de canto lírico do mundo. Neste ano, o júri contou com artistas de música clássica renomados e diretores artísticos de liceus, teatros e óperas da Europa e dos Estados Unidos.

Além do prêmio em dinheiro, Marcela e Manu receberão uma medalha comemorativa e participarão do Concerto dos Vencedores do 61º Concurso Tenor Viñas, que será realizado no dia 3 de março de 2024, no Teatro Real, em Madrid.