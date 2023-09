Brasileiro disputa nesta terça-feira vaga na final do America’s Got Talent; veja como assistir

Depois de surpreender os jurados e conquistar o golden buzzer, espécie de ticket que garantiu o passe direto para a semifinal, Gabriel Henrique disputa nesta terça-feira, 19, uma vaga para a final do America’s Got Talent, um reality show norte-americano que concede o prêmio de US$1 milhão (quase R$ 5 milhões) para o vencedor.

Dias antes de embarcar para os Estados Unidos, o Estadão conversou com o músico sobre como estava a sua preparação para a competição e também as suas expectativas para a semifinal.

“Estamos em uma correria, estudando e aprendendo a música da semifinal. É muita ansiedade! Mas Deus está no controle e, com certeza, ele vai me abençoar assim como me honrou nas audições”, disse.

Para os ensaios, Gabriel conta que focou mais no aperfeiçoamento da pronúncia das palavras.

O músico, que tem “voz de tenor” e uma “flexibilidade vocal mais que rara”, como avaliou um especialista ao Fantástico, já tinha admitido em algumas entrevistas que o idioma teria sido, inclusive, um dos obstáculos para que ele não participasse de edições anteriores do reality.

Já sobre a música que irá apresentar, Gabriel, claro, manteve sigilo. Mas garantiu que é uma canção nova e que a escolha teve dedo da produção do programa. “Eu não posso revelar o nome da música, só posso acrescentar que foi uma escolha da produção do AGT”, disse.

Desde o início de sua jornada, Gabriel conta que mantém uma fé inabalável e, por isso, escolhe não apostar em um resultado específico para o futuro.

“Independentemente do resultado, sem demagogia, já sou um vencedor. Ganhar um golden buzzer é algo surreal. Tenho meus méritos, mas sem Deus isso não seria possível. Eu estava em uma terra estranha, uma língua estranha e cantei para os nativos. Um canto que eles têm muita experiência. Eu estava fora da minha bolha”, afirma.

Apesar disso, não esconde o seu desejo de seguir na carreira de músico. “Eu quero continuar cantando e espero que eu consiga seguir o meu sonho, que é ‘viver’ da música. Esse programa abriu oportunidades que eu levaria anos para conseguir. Eu quero levar Deus através da música, do meu canto. Eu nasci pra isso e, hoje, Deus transformou esse sonho em realidade”, conta.

Gabriel Henrique se apresenta nesta terça-feira, 19, a partir das 21h, para a semifinal do America’s Got Talent. É possível acompanhar a apresentação vivo pelo perfil oficial do programa no TikTok.