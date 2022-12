Breno Ruiz e Roberto Leão vão ao limite das delicadezas no show ‘Alegria’

Breno Ruiz e Roberto Leão são daqueles encontros felizes e incondicionais que a música proporciona discretamente, silenciosamente. Eles se juntaram pela primeira vez para cantarem no projeto Mar Aberto, uma joia lapidada também pelas vozes de Renato Braz e Mário Gil, em 2016. Breno é um pianista e compositor nascido em Sorocaba há 39 anos, um dos mais sensíveis autores de sua geração, um exuberante melodista, parceiro de Paulo Cesar Pinheiro, Rafael Altério e Sérgio Natureza. Roberto, português de Santa Maria da Feira, nascido em 1985 e vivendo em São Paulo desde 2012, chegou como um admirador obsessivo da música brasileira, o que poderia torná-lo mais um aventureiro cheio de reverências. Mas, inquieto em sua busca por estar ao lado das pessoas certas, tinha talento para fazer o que queria com a essência do melhor canto português.

Breno e Roberto: linguagem única Foto: Divulgação

O show desta terça, 13, na Casa de Portugal, será sobre o álbum Alegria, lançado em 2020, que, ironicamente, trata da melancolia na música brasileira. O piano de Breno e a voz de Roberto Leão juntam-se no fio destas duas sensibilidades, uma lágrima parece sempre presente no trabalho dos dois, para mostrarem entregas afetivas em canções como Viola de Bem Querer (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro), uma arrebatadora Por Causa de Você (Dolores Duran e Tom Jobim), Delicadeza (Dori Caymmi e Paulo César Pinheiro), O Que Tinha de Ser (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), Roseira (Breno Ruiz e Paulo César Pinheiro) e De Onde Vens (Dori Caymmi e Nelson Motta). O escritor Valter Hugo Mãe escreveu um texto sobre o trabalho dos dois: “Tão bela voz, tão belo piano, esses compositores sagrados, é tão evidente que a melancolia brasileira é uma prece.”

SERVIÇO: BRENO RUIZ E ROBERTO LEÃO – ALEGRIA

Local: Casa de Portugal – Av. Liberdade, 602 - São Paulo

Hoje, 13 de dezembro, terça-feira, às 20 horas

Preços: entre R$ 50 e R$ 110

Compras através do link: https://bileto.sympla.com.br/event/78927/d/171080