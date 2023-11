Britney Spears: casa da infância citada em livro está à venda por R$ 5 milhões; veja fotos

A casa em que a cantora Britney Spears viveu durante a infância em Kentwood, município de Luisiana, nos Estados Unidos, está à venda por US$ 1,2 milhões – cerca de R$ 5,8 milhões, conforme a cotação atual. O anúncio do imóvel vem após o lançamento do livro de memórias da cantora, A Mulher em Mim (Editora Buzz), em que a artista chega a citar a casa diversas vezes.

O imóvel possui três dormitórios e é descrito como “uma verdadeira peça da história da música”. Conforme detalhes fornecidos pela imobiliária responsável, o local ainda mantém um estúdio de dança utilizado pela cantora e alguns móveis originais da época em que Britney viveu na casa.

Em uma das fotos do lugar, é possível ver um espelho com diversos adesivos, incluindo duas placas de madeira com o nome da cantora e um pôster do grupo ‘N Sync – do qual o ex-namorado da artista, Justin Timberlake, fez parte. Yvonne Hulsey, corretora responsável, confirmou, ao The Washington Post, que a decoração é original do antigo quarto de Britney. Os móveis originais do quarto, porém, estão no Museu Kentwood.

Casa da infância de Britney Spears citada em livro de memórias está à venda por R$ 5,8 milhões. Foto: Nicole Pittman/Keller Williams United Partners/Divulgação

Segundo o jornal, o valor da casa mais do que quadruplicou em comparação ao preço que foi vendido pela primeira vez, em 2021. À época, a casa foi anunciada por Jamie Spears, pai da cantora, mas ele não relacionou o lugar à filha. Jamie vendeu o imóvel por US$ 300 mil, ou R$ 1,4 milhões.

A corretora justificou o aumento do preço pelo “valor histórico” e diz que espera que o futuro comprador transforme a casa em um museu ou um Airbnb onde as pessoas possam conhecer o local em que a cantora cresceu. “Será alguém que quer comprar uma parte da história, um legado, uma memória”, disse Yvonne.

Veja fotos da casa:

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais