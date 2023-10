Britney Spears: web relaciona aborto com clipe lançado após término com Justin Timberlake; entenda

Após a revelação feita por Britney Spears que envolveu um aborto feito pela cantora em 2002, internautas passaram a relacionar músicas lançadas pela artista à época do ocorrido. Nas redes sociais, uma teoria de que Everytime, música que teria sido feita para Justin Timberlake, seria, na verdade, para o bebê abortado começou a ganhar força a partir desta terça-feira, 17.

O vídeo, que conta com mais de 160 milhões de visualizações no YouTube, traz uma cena de morte e outra de um parto. O refrão da música diz: “Toda vez que eu te vejo em meus sonhos, eu vejo o seu rosto. Você está me assombrando. Acho que preciso de você, bebê.” A canção foi lançada em 2003.

Web relaciona música lançada por Britney Spears em 2003 com aborto feito pela cantora em 2002. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Britney Spears

“Então Everytime não é sobre Justin Timberlake, mas sim sobre o bebê?”, questionou um internauta em uma postagem feita no X, antigo Twitter. Outros usuários da rede resgataram o vídeo de uma apresentação da música em que a artista colocava as mãos sobre a barriga.

Apesar de o assunto ter sido muito comentado nesta terça, a cantora ainda não se pronunciou sobre as teorias. Assista a um trecho do clipe e da performance de Britney:

Entenda o caso

Em um trecho do novo livro de memórias de Britney, The Woman In Me, divulgado nesta terça pela People, a cantora revelou que chegou a engravidar de Justin Timberlake na época em que os dois namoraram. O cantor teria demonstrado que “não estava feliz com a gravidez” e, por isso, a artista fez um aborto.

“Foi uma surpresa, mas para mim não foi uma tragédia. Eu amei muito Justin. Sempre esperei que um dia teríamos uma família juntos. Isso seria muito mais cedo do que eu esperava”, escreveu Britney. “Mas Justin definitivamente não estava feliz com a gravidez. Ele disse que não estávamos prontos para ter um bebê em nossas vidas, que éramos muito jovens.”

“Não sei se essa foi a decisão certa. Se tivesse sido deixada apenas para mim, eu nunca teria feito isso”, completou. Ela e Justin anunciaram o término em 2002. Hoje, Britney é mãe de dois filhos: Sean Preston, de 18 anos, e Jayden James, 17.

Segundo a People, o cantor ainda não se pronunciou sobre a revelação. O Page Six declarou que Justin estaria preocupado com o que a artista dirá sobre ele na obra. The Woman In Me será lançada internacionalmente e no Brasil no dia 24 de outubro.

