Bruno Mars cancela segundo show que faria em Tel Aviv neste sábado, após ataques do Hamas em Israel

Bruno Mars cancelou o show que faria em Tel Aviv neste sábado, 7, após ataques sem precedentes do Hamas na cidade. O cantor fez a primeira apresentação da história de sua carreira em Israel nesta quarta-feira, 4, no Yarkon Park, e repetiria o show neste sábado.

A produtora Live Nation emitiu um comunicado dizendo que o show foi cancelado por motivo de segurança, que os fãs ingressos seriam reembolsados e que o cantor e sua equipe estavam sendo informados sobre a situação na cidade.

Na quarta-feira, ele fez o show para 60 mil pessoas, com roteiro bem semelhante ao do Festival The Town, em São Paulo. Ele fingiu falar ao telefone, disse “eu te amo” em hebraico e o tecladista tocou uma canção popular local, “Shlomit Bona Sukkah”.

Bruno Mars faz show em Tel Avi na quarta-feira, 4 de outubro de 2023 Foto: Divulgação / Live Nation / Gal Szunenko

Não foi informado se Bruno Mars estava em Tel Aviv no momento dos ataques. O cantor não se pronunciou após o cancelamento. Nas redes sociais circula o print de uma resposta de Ryan Keomaka, membro da equipe de produção e amigo de Bruno Mars, respondendo a uma fã e dizendo que ele “está bem”.