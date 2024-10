As reclamações envolveram a “house mix” (tenda localizada na parte central entre a pista e a pista premium) e as colunas de ferro que sustentavam as caixas de som da apresentação (dispostas do lado esquerdo e direito, também entre a pista e a pista premium). As três estruturas formaram espaços vazios na pista.

Os trechos que tinham a visão livre geraram aglomerações e, para tentar ter um vislumbre de Bruno, alguns presentes passaram a escalar as grades de isolamento, o banco de reservas do Estádio do MorumBIS ou a subir em ombros de amigos. A situação foi rapidamente repreendida por bombeiros que trabalhavam no evento.