BTS: Jimin vai lançar ‘Face’, seu primeiro álbum solo; veja detalhes

EFE - Jimin, integrante da banda sul-coreana BTS, lançará seu primeiro álbum solo de estúdio, FACE, no dia 24 de março, anunciou o dançarino e cantor nesta quarta-feira, 22, em suas redes sociais e também da gravadora Big Hit, com um breve videoclipe anunciando o nome do álbum.

“FACE é tudo sobre Jimin encarando a si mesmo enquanto se prepara para seu próximo passo como artista solo”, explicou ele em um post em seu perfil no Twitter, que também apresentava a imagem da capa do álbum.

A agência do artista e banda BTS, BigHit Music, acrescentou que, neste álbum, Jimin irá “mostrar seu próprio mundo musical com uma voz distinta e uma interpretação delicada”.

Os fãs também poderão desfrutar de diversas atividades especiais que o artista está preparando para a semana de lançamento do disco.

Jimin, que estreou com o septeto BTS em 2013, lançou várias músicas solo no passado, como Lie, Serendipity ou With You e, mais recentemente, colaborou com o vocalista do BIGBANG, Taeyang, na música Vibe.

Outros integrantes da banda também estão trabalhando em projetos próprios, como J-Hope, que lançou seu primeiro álbum solo, Jack in the Box, em 15 de julho, e que foi o primeiro a ser lançado depois do bem-sucedido boy band conhecida anunciou uma separação temporária em junho.

Continua após a publicidade

RM, o líder da banda, também lançou seu primeiro álbum solo de estúdio Indigo em 2 de dezembro.

BTS, os maiores representantes do fenômeno musical K-Pop, anunciaram em junho sua separação temporária nove anos após sua estreia musical e atribuíram essa decisão ao esgotamento derivado da taxa de produção constante, que os tornou uma das bandas mais ouvidas internacionalmente.

Astros da BTS se apresentam em Times Square, em Nova York, em 2019 Foto: Ben Hider/Invision/AP

Além de trabalhar em carreira solo, os sete integrantes do popular conjunto também cumprirão o serviço militar obrigatório em seu país, que dura no mínimo 18 meses, com a intenção de se reunirem como banda por volta de 2025.

Composta por RM, Jimin, Jin, V, Suga, J-Hope e Jungkook, a banda quebrou vários recordes e ganhou prêmios nacionais e internacionais que nenhum grupo pop sul-coreano havia conquistado antes e foi o primeiro grupo asiático a se tornar um sucesso global.