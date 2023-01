Caetano, Gal e João Gilberto integram lista da Rolling Stone de melhores cantores da história

A revista Rolling Stone divulgou sua lista com 200 maiores cantores (as) da história da música. O Brasil aparece com três nomes - Caetano Veloso, Gal Costa e João Gilberto, que aparecem ao lado de nomes como Aretha Franklin, que brilha na primeira posição, Whitney Houston, Ray Charles, Mariah Carey, Beyoncé.

João Gilberto (1931-2019) figura na 81.ª posição e na avaliação da revista, feita pelo O jornalista argentino Ernesto Lechner, ganha destaque por sua importância na divulgação da música latina para o mundo. “Um dos movimentos culturais mais poderosos a sair da América Latina, a bossa nova contou com s três arquitetos fundadores: Antônio Carlos Jobim foi o compositor, Vinicius de Moraes, o letrista, e João Gilberto, seu discreto cantor e violonista”, afirma. Para o argentino, João foi “da sutileza cosmopolita, o carioca murmurava e sussurrava com uma desenvoltura que fazia cada música parecer uma reunião casual de amigos”. E continua: “Esse estilo - sua poesia e calor - combinava perfeitamente com as narrativas da bossa sobre a contemplação da vida na praia de Copacabana. O álbum de estreia de Gilberto em 1959 deu o tom para a revolução que se seguiu”.

Leia também Pianista Antonio Vaz Lemes celebra Villa-Lobos em novo disco





Os músicos João Gilberto, Gal Costa e Caetano Veloso





Gal Costa (1945-2022) é a 90.ª e sobre ela, Ernesto Lechner afirma: “Em 1971, Gal Costa gravou Sua Estupidez, uma balada sentimental do cantor Roberto Carlos, e a transformou em uma declaração de partir o coração de beleza e arrependimento. Tal era o poder transformador de sua voz. Como uma luminosa rainha Midas, a diva baiana transformava em ouro tudo o que tocava: Tropicália de olhos arregalados (Baby, clássico brasileiro do final dos anos 1960), samba-rock sexy (Flor de Maracujá), exuberante carnaval frevo (Festa do Interior) e bossa funkificada (sua leitura de 1979 do padrão Estrada do Sol é tão exuberante e mística que beira o surreal)”.









Caetano Veloso ocupa o posto 102 e teve avaliação do escritor norte-americano Michaelangelo Matos. Segundo ele, brasileiro é “o principal cantor e compositor do Brasil, equivalente de Bob Dylan, um roqueiro revolucionário com inclinação literária”. Segundo o autor, “Caetano Veloso é um artista que é um mestre, sua voz aveludada e inteligência palpável dando um impulso mesmo - especialmente - quando ele está deitado e murmurando. Mas ele também é encantador quando acelera o ritmo e lança gritos e trinados emocionantes - e ele transmite tudo em inglês e também em português do Brasil.”









Figuram ainda na lista dos 200 melhores da Rolling Stone, nomes marcantes como Sam Cooke, Billie Holiday, Ray Charles, Stevie Wonder, Lou Reed, John Lennon, Freddie Mercury, Prince, Elvis Presley, Leonard Cohen. E os mais atuais, como Taylor Swift, Ariana Grande, Eddie Vedder, Billie Eilish, Rosalía, Jung Kook.

Veja a lista com os 20 primeiros colocados:

1 - Aretha Franklin

2 - Whitney Houston

3 - Sam Cooke









4 - Billie Holiday

5 - Mariah Carey

6 - Ray Charles

7 - Stevie Wonder

8 - Beyoncé

9 - Otis Redding

10 - Al Green

11 - Little Richard

12 - John Lennon

13 - Patsy Cline

14 - Freddie Mercury

15 - Bob Dylan

16 - Prince

17 - Elvis Presley

18 - Celia Cruz

19 - Frank Sinatra

20 - Marvin Gaye