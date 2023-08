Caetano Veloso cancela shows por gripe e febre após chuva e atraso em festival no Rio de Janeiro

Na última quinta-feira, 17, o músico Caetano Veloso, 81, anunciou o cancelamento dos próximos shows pela turnê Meu Coco, que faria em Porto Alegre nos dias 19 e 20 de agosto. Segundo o comunicado publicado por sua equipe, o artista está gripado e precisa se recuperar.

“Caetano, que no momento está com uma gripe forte e febre alta, deverá permanecer em repouso até a sua plena recuperação”, diz a nota. A publicação afirma que novas datas serão anunciadas em breve e todas as entradas adquiridas anteriormente continuarão válidas.

O cantor está “melhorando rapidamente, mas sem condições de cantar nesse fim de semana”, contou a mulher do cantor, Paula Lavigne, ao Estadão.

O último show de Caetano antes da gripe foi no festival Doce Maravilha, no Rio de Janeiro, que teve diversos problemas causados pelas fortes chuvas. A apresentação do cantor, originalmente marcada para as 20h30, começou perto de 1h da manhã.

Caetano tem shows marcados para os dias 25 e 26 de agosto em São Paulo, no Espaço das Américas. Por ora, as apresentações estão mantidas, de acordo com a assessoria de imprensa da casa de shows.