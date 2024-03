Caetano Veloso e Maria Bethânia anunciam shows extras em São Paulo e Rio; veja datas e como comprar

Os shows extras, esperados com expectativa pelos fãs que não conseguiram garantir o ingresso para as datas anteriores, serão realizados, por ora, apenas no Rio e em São Paulo. No Rio de Janeiro, as novas datas anunciadas serão nos dias 10 e 11 de agosto. Em São Paulo, apenas mais uma data entrou na turnê, o dia 15 de dezembro.

A venda dos ingressos para os shows extras começará com uma pré-venda exclusiva nesta quinta-feira, 21, seguida pela venda geral ao público no sábado, 23. Os ingressos estarão disponíveis nos canais oficiais de venda, www.ticketmaster.com.br.