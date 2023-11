Caetano Veloso: Gabarito do Enem revela resultado de questão que cantor não soube responder; veja

A prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) do domingo passado, 5 de novembro, continha uma questão sobre duas músicas de Caetano Veloso. A pergunta gerou dúvida nas redes sociais, mas ganhou grande repercussão quando o próprio cantor revelou que não sabia a resposta.

A questão perguntava o que as letras das canções Alegria, Alegria, lançada em 1967 e depois incluída no LP do cantor no ano seguinte, e Anjos Tronchos, de 2021, tinham em comum, “embora oriundas de momentos históricos diferentes”. Veja:

Questão sobre Caetano Veloso no Enem 2023. Foto: Reprodução/Enem 2023

Já nesta terça-feira, 14, o Inep divulgou o gabarito oficial da prova, com a resposta da questão. Conforme revelado, a alternativa certa é a B, “percepção da profusão de informações gerada pela tecnológica”.

No dia 6, a mulher de Caetano, Paula Lavigne, publicou um vídeo com a resposta dele. “Quando eu li, achei que são todas”, disse o cantor a princípio. Depois de avaliar cada uma das alternativas, ele ficou entre as opções B e D, que segundo ele, são as mais “apuradas”. Assista:

O Estadão chegou a conversar com professores e especialistas, que avaliaram o vídeo e a questão do Enem sobre as obras do músico. Um deles concordou com o cantor sobre as alternativas B e D, enquanto os outros dois optaram apenas pela resposta B. Veja aqui os motivos.

A resposta B já havia sido apontada como correta pela maioria dos gabaritos extraoficiais. De acordo com os especialistas que o Estadão conversou, o “segredo” não está nas letras, mas no enunciado da pergunta e nos contextos históricos.