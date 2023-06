Caetano Veloso participa de encontro com o Papa Francisco nesta sexta-feira

O Papa Francisco recebeu o músico brasileiro Caetano Veloso nesta sexta-feira, 23, para a comemoração dos 50 anos da inauguração da Coleção de Arte Moderna dos Museus Vaticanos. O encontro foi realizado na Capela Sistina, e contou com a presença de cerca de 200 artistas de diversas áreas, entre eles pintores, escritores, poetas, músicos e atores. “A criatividade do artista não basta somente olhar, é preciso sonhar”, disse o Papa durante a festividade.





Papa Francisco durante audiência com artistas por ocasião do 50º aniversário da inauguração da Coleção de Arte Moderna e Contemporânea dos Museus do Vaticano. Foto: EFE / EFE





O objetivo do evento foi de “reviver o forte vínculo” da igreja católica com o mundo da arte. Em comunicado do Vaticano, Francisco afirmou, também, que o papel do artista é agir com consciência crítica da sociedade, eliminando o véu da obviedade, revelando a realidade até mesmo em suas contradições.





Papa Francisco chega para uma audiência com artistas no Vaticano. Foto: EFE / EFE

O evento faz parte de uma série de encontros papais dedicados aos artistas, em que o primeiro ocorreu em 1964. A coleção foi um desejo do Papa Paulo VI e foi o Papa Montini o idealizador do primeiro encontro com pintores, escultores, arquitetos, escritores, poetas, músicos, diretores e atores para renovar a aliança entre a Igreja e a arte.