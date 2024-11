Cantor Paulinho Dill é entubado após sofrer acidente grave no RS

O vocalista e um amigo, que estava no banco do passageiro, foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Vida e Saúde. O amigo não teve ferimentos de maior gravidade.

Em comunicado publicado nas redes sociais na manhã desta terça-feira, 12, o perfil da banda agradeceu as mensagens de apoio recebidas. “Continuamos contando com a força e as orações de cada um de vocês”, publicou.