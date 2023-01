Cantora Anita Pointer, das Pointer Sisters, morre aos 74 anos

AFP - A cantora americana Anita Pointer, integrante do premiado grupo Pointer Sisters, morreu no sábado, 31, aos 74 anos, vítima de câncer, informou sua assessoria.

Junto com suas irmãs Bonnie, June e Ruth, Anita fundou o grupo de soul que encantou fãs ao redor do mundo com sucessos como I’m So Excited, Jump e Fire.

Leia também ‘Così fan Tutte’, de Mozart, vai abrir a temporada 2023 do Teatro Municipal de SP





O grupo Pointer Sisters: June (esq.), Ruth (centro) e Anita (dir.)





O grupo de Oakland, na Califórnia, lançou seu primeiro álbum em 1973 e foi reconhecido com três prêmios Grammy durante sua carreira. Quarteto ganhou o primeiro de três Grammy com o hit de 1975 Fairytale, coescrito por Bonnie e Anita.

“É triste informar que minha cliente, a vencedora do Grammy Anita Pointer, das Pointer Sisters, faleceu após uma heróica batalha contra o câncer”, disse Roger Neal no Instagram.









Pointer faleceu na véspera de ano-novo em sua casa em Los Angeles, cercada por sua família, disse Neal à CNN.

“Embora estejamos profundamente tristes com a perda de Anita, nos conforta saber que ela agora está com sua filha, Jada, e suas irmãs June e Bonnie, e em paz”, disse a família da cantora em comunicado.

“O céu é um lugar lindo e amoroso com Anita lá.”





Continua após a publicidade





Formado por quatro irmãs, o grupo era formado, além de Anita, por June, Bonnie e Ruth. O aprendizado musical se deu através da igreja do pai, que era pasto.

O primeiro disco lançado, em 1973, mas o reconhecimento de crítica e público viria tempos depois, quando lançaram canções como Fire (1978), He’s So Shy (1980) e I’m So Excited (1982).









Continua após a publicidade