Cantora Gloria Trevi enfrenta nova denúncia de abuso infantil

EFE - A cantora mexicana Gloria Trevi e o produtor Sergio Andrade estão enfrentando um novo processo pelo suposto abuso e exploração de duas menores de idade na década de 1990 em Los Angeles, segundo informações obtidas pela revista americana Rolling Stone.

Embora nem o nome de Trevi nem o de Andrade apareçam no processo ao qual a revista teve acesso, os detalhes apresentados pelas demandantes e a cronologia de suas narrativas deixam claro que os dois são os réus.

As duas supostas vítimas alegam que tinham 13 e 15 anos quando a cantora as abordou para propor que ingressassem em um programa de formação musical dirigido por Andrade e a essa altura tanto Trevi quanto o produtor já gozavam de fama e reconhecimento internacional.





A cantora mexicana Gloria Trevi





Em sua descrição, as demandantes afirmam que Trevi as manipulou em várias ocasiões para se tornarem “escravas sexuais” do produtor e que grande parte do abuso ocorreu no condado de Los Angeles.

Ambas descreveram os acontecimentos que viveram separadamente com Andrade e denunciam agressões físicas e sexuais, isolamento da família e abusos constantes.

“(Trevi e Andrade) usaram seu papel, status e poder como uma estrela pop mexicana bem conhecida e bem-sucedida e um produtor famoso para obter acesso, aliciar, manipular e explorar (as vítimas) e forçar o contato sexual com elas durante anos”, alega a denúncia, de acordo com a revista especializada em música.

O documento foi apresentado no último dia 30 de dezembro sob a Lei de Vítimas Infantis da Califórnia, que permite que sobreviventes de abuso sexual infantil entrem com ações civis e que suspendeu temporariamente o prazo de prescrição para denúncias mais antigas de abuso sexual de crianças.

Prisão

Em janeiro de 2000, Trevi, Andrade e María Raquenel Portillo, conhecida como “Mary Boquitas”, foram presos no Rio de Janeiro sob a acusação de sequestro, estupro e corrupção de menores.

Trevi passou três anos na prisão e foi extraditada para o México, onde foi absolvida e libertada em setembro de 2004, depois que um juiz decidiu que não havia provas suficientes para respaldar as acusações contra ela.

Por sua vez, embora tenha sido condenado por estupro, sequestro e corrupção de menores, Andrade passou apenas mais um ano atrás das grades.

O escândalo em torno do então chamado “clã Trevi-Andrade” começou a vir à tona quando a cantora Aline Hernández publicou o livro La Gloria por el iIfierno (1998).

Mesmo sem uma resposta de Trevi para as novas acusações, a cantora sempre se declarou inocente, e desde sua soltura retomou sua carreira com sucesso e tem se dedicado a tentar limpar seu nome.