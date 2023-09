Cantora Lana Bittencourt, estrela da Era de Ouro do Rádio, morre aos 91 anos em Petrópolis

A cantora e atriz carioca Lana Bittencourt morreu nesta segunda-feira, 28, aos 91 anos, no Hospital Alcides Carneiro, em Petrópolis, no norte do Rio de Janeiro. Segundo anúncio feito nas redes sociais da artista, ela morreu em decorrências de complicações cardíacas e respiratórias após ter sido internada em julho deste ano.

Irlan Figueiredo Passos foi um grande sucesso dos anos 1950. Entre suas gravações mais conhecidas estiveram Se Todos Fossem Iguais a Você, de Tom Jobim e Vinicius de Moraes, e Little Darling. A artista fez parte da Era de Ouro do rádio brasileiro e marcou uma geração como a Diva do Rádio, sendo conhecida também como “A Internacional” por cantar em diversos idiomas.

Lana Bittencourt morre aos 91 anos por complicações cardíacas e respiratórias Foto: Reprodução/Instagram/@alcellyflores27

Em sua carreira, a artista gravou 75 discos e também teve os seus próprios programas nas rádios em que trabalhava, passando pela Rádio Tupi, pela Mayrink Veiga, e se apresentando em outras emissoras, como a Rádio Guarani e a Rádio Nacional de São Paulo.

No cinema, Lana encantou em Matemática Zero, Amor Dez (1960), Jeca Tatu (1959) e Esse Rio Que Eu Amo (1962).

Nas redes sociais, artistas e familiares lamentaram a perda da grande pessoa e artista. A neta da cantora, a artista de MPB Mariana Braga, relembrou momentos em que acompanhou a avó nos camarins e nos palcos. “Cantar do seu lado era um acontecimento”.

Lana seguiu cantando até o início da pandemia, em 2020, quando fez algumas lives acompanhada do marido, o maestro Mirabeaux Pinheiro. Em 2010 e 2011 realizou shows no Teatro Rival BR com participações de Rogéria, Alcione, Ney Matogrosso e da neta, Mariana. Os shows renderam um CD duplo e o primeiro DVD de sua carreira: A Diva Passional, lançados em 2013. Na mesma década, Lana estreou outros dois shows, em 2012 no MPB pela ABL – A volta das cantoras do Rádio em 2014 pelo espetáculo A Noite – Nas ondas da Rádio Nacional.