Carlinhos Brown 60 anos: 5 momentos-chave da carreira do cantor

Carlinhos Brown comemora seu aniversário de 60 anos de idade nesta quarta-feira, 23. Relembre abaixo alguns dos acontecimentos marcantes ao longo de sua trajetória no mundo da música.

Início da carreira

Já compondo canções e fazendo parte de diversos projetos na década de 1980, o grande sucesso veio quando integrou o projeto Timbalada, que valorizava a percussão e ritmos da cultura afro-brasileira.

Uma de suas composições mais conhecidas da época é Água Mineral. Em outro sucesso do grupo, Beija-Flor, atuou como produtor.

Em 1996, lançou seu primeiro disco em carreira solo, Alfagamabetizado. Seu sucesso mais lembrado dessa época é provavelmente A Namorada.

Garrafadas no Rock In Rio 2001

No ano que marcou o retorno do festival, Carlinhos Brown foi alvo de uma ‘chuva’ de garrafas e outros objetos arremessados pela plateia.

“Eu sou da paz! Só jogo amor! Não jogo nada em ninguém, só jogo amor! Eles querem rock! Então vamos botar uma improvisação aqui...”, desabafou, antes de cantarolar o hino nacional em ‘versão lá lá lá’, segurando uma guitarra. “Pode jogar o que você quiser que eu sou da paz e nada me atinge! Eu sou da paz!”, continuava Brown, estendendo um cartaz escrito “Paz no mundo”.

Revoltado, encerrou: “Vocês que gostam de rock, têm muito que aprender na vida. Aprender a respeitar o ser humano, dizer não à violência e sim ao amor. Acreditem na vida, gente! Agora, o dedinho, pode enfiar no traseiro”.

Em entrevista ao Pânico, em fevereiro de 2020, o cantor relembrou o caso: “”No caso do Rock In Rio era necessário, porque eu também provoquei aquilo. Eu sou um provocador. Eu precisava provocar aquilo”.”O que o rock fala é sobre atitude. Eu estava no Rock In Rio, estava no lugar certo. O que os rockeiros fizeram? Me fizeram conhecido no mundo inteiro.”

Tribalistas

Quem viveu no Brasil no início dos anos 2000 certamente vai lembrar de ouvir músicas como Já Sei Namorar e Velha Infância nas rádios. Tratava-se dos Tribalistas, trio formado por Carlinhos Brown em conjunto com Marisa Monte e Arnaldo Antunes que marcou época.

Anos depois, o trio se reuniu para novos trabalhos e uma turnê especial, que teve início no estádio da Fonte Nova, em Salvador, em julho de 2018, e foi até a apresentação no Lollapalooza, em agosto de 2019.

Oscar

A música Rio In Rio, feita em parceria com Sérgio Mendes e Siedah Garrett, misturava ritmos brasileiros com a língua inglesa em clima de carnaval e rendeu a indicação ao Oscar de Melhor Canção Original em 2012, como parte da trilha sonora do filme Rio, animação protagonizada por uma simpática arara azul.

Outra música de Carlinhos Brown na trilha do longa, esta em parceria com Ester Dean, também ocupa posição de destaque em quantidade de reproduções em plataformas como o Spotify: Let Me Take You To Rio (Blu’s Arrival).

The Voice Brasil

À exceção da 8.ª temporada do reality show musical, exibida em 2019, Carlinhos Brown foi presença constante no corpo de jurados desde a estreia da atração no País, em 2012, interagindo com nomes como Lulu Santos, Daniel, Michel Teló, Claudia Leitte, Ivete Sangalo e Iza. Ele também participou do The Voice Kids (para crianças) e The Voice + (voltado a pessoas com mais de 60 anos).

Seu estilo é marcado por reflexões filosóficas de fala rebuscada, e também pelos gritos de “Ajayô!”. Em 2022, porém, Gaby Amarantos foi escolhida para substituí-lo na versão principal do programa.

