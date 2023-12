Carly Rae Jepsen leva show apaixonado e eufórico ao Primavera Sound; leia análise

O ato mais puramente pop a se apresentar neste domingo de Primavera Sound, Carly Rae Jepsen subiu ao Palco Corona do festival às 15:30 para encontrar algumas centenas de fãs que já esperavam por ela na grade. Ao longo da próxima hora, a canadense provou que, pelo menos no Brasil, sua carreira não se resume ao megahit Call Me Maybe.

Show de Carly Rae Jepsen no Primavera Sound em 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Da primeira à última música, não houve um refrão ileso pelo coro da platéia, que cantou, dançou e pulou junto com a artista, mesmo com o calor de 35⁰C que castigava o Autódromo de Interlagos. Logo na segunda música, Run Away With Me, a euforia que a artista parecia sentir no palco foi transformada literalmente numa explosão de confetes, acionados outras duas vezes ao longo do show.

“Nós demoramos muito pra vir até aqui, prometo que não demoraremos tanto para a próxima vez”, prometeu Carly. No início da semana, ela havia dito em entrevista ao Estadão que estava “muito, muito animada” para sua estreia no Brasil, algo que ansiava desde o isolamento da covid.

Call Me Maybe, a mais conhecida da setlist, foi tocada logo na primeira metade do show, momento em que ela tradicionalmente se joga em meio ao público. Outra tradição nas apresentações da artista é a entrega de uma espada em Cut To The Feeling, o que rendeu risadas dela e da platéia quando se tornou realidade no primavera.

The Loneliest Time, single que dá nome ao seu penúltimo disco, também foi inteiramente cantada pelo público, incluindo a “surpresa” da resposta “What happened was...” “We reached the moon”, um dos trechos mais recentes de sua discografia a viralizada nas redes. Ao fim, a própria Carly respondeu à pergunta do último verso: “Isso é o Nirvana?”. “Sim, é sim!”, disse, ecoando o que muitos fãs, há mais de dez anos esperando por um show seu em terras brasileiras, também sentiram.

Continua após a publicidade

Veja fotos de Carly Rae Jepsen no Primavera Sound:

Show de Carly Rae Jepsen no Primavera Sound em 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Carly Rae Jepsen no Primavera Sound em 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão

Show de Carly Rae Jepsen no Primavera Sound em 2023 Foto: Taba Benedicto/Estadão