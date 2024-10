Caso Diddy: Um ponto de virada na responsabilização da indústria musical?

As reproduções de músicas de Diddy, por sua vez, aumentaram 18,3% em média na semana posterior à sua prisão, em comparação com a anterior, segundo a empresa de dados do setor Luminate. Parte desse aumento pode ser resultado da curiosidade despertada por um nome quando ele ganha destaque na imprensa, mas Caroline também citou a indulgência de que os músicos desfrutam.

“Nesses anos em que trabalho com sobreviventes de diferentes setores, nunca vi nada como a devoção dos fãs pelos artistas”, comentou a professora, ressaltando, no entanto, que ousaria “antecipar que qualquer artista estuprador que trabalhava com a ideia de que pode silenciar as sobreviventes sabe que isso acabou”.