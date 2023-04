Causa da morte do cantor Aaron Carter, aos 34 anos, é revelada

NYT - Aaron Carter, um cantor e ator que se tornou uma sensação adolescente no início dos anos 2000 e que era conhecido pelo hit I Want Candy, acidentalmente se afogou em sua banheira em 5 de novembro depois de tomar sedativos e inalar um spray de limpeza, revelou o escritório do legista do condado de Los Angeles nesta terça, 19.

De acordo com um relatório policial incluído no processo do legista, Carter, que tinha 34 anos quando morreu, foi visto pela última vez com vida por agentes da polícia, que visitaram sua casa por volta das 2h da manhã de 4 de novembro para realizar uma verificação de bem-estar, depois que Carter foi visto “bufando” um inalante em um vídeo ao vivo no Instagram, informou a Associated Press.

Carter havia pedido às autoridades que saíssem, e elas o fizeram, de acordo com o relatório policial obtido pela AP.

No dia seguinte, uma empregada doméstica que ouviu os cachorros de Carter latindo e não obteve resposta dele entrou em sua casa, segundo o relatório da polícia. Ela encontrou Carter, vestindo uma camiseta e colar, submerso na banheira estilo jacuzzi com os jatos funcionando, e ligou para o 911, de acordo com o relatório. A operadora disse à governanta para tirar Carter da banheira e realizar a RCP. Os paramédicos imediatamente o declararam morto quando chegaram, disse a polícia.

O escritório do legista do condado de Los Angeles disse em um relatório publicado na terça-feira que a morte de Aaron Carter foi causada por “afogamento” e “efeitos do difluoroetano e alprazolam”. O alprazolam é uma versão genérica do medicamento para ansiedade Xanax, e o difluoroetano é um gás comumente usado em limpadores em spray que pode produzir sensação de euforia quando inalado.

O escritório do legista não respondeu imediatamente aos pedidos de mais informações na noite de terça-feira.

Galã adolescente e irmão de Nick Carter

Carter, que foi descrito no The New York Times em 2004 como um “galã adolescente”, começou a se apresentar aos 7 anos, cantando para a banda Dead End por dois anos, de acordo com uma biografia online. Aos 9 anos, ele estava abrindo shows para os Backstreet Boys em Berlim, em sua primeira apresentação solo. A performance levou a um contrato de gravação e, em seguida, ao lançamento de seu primeiro single, Crush on You. Ele também abriu para Britney Spears.

Aos 12 anos, ele lançou o popular álbum Aaron’s Party (Come Get It), que alcançou o pico em 2003 na quarta posição na parada Billboard 200, vendendo cerca de 3 milhões de cópias. Carter tornou-se presença frequente em revistas para adolescentes e fez aparições em programas como Lizzie McGuire. Ele lançou cinco álbuns de estúdio e participou do programa Dancing With the Stars.

Mas a carreira de Carter estagnou mais tarde e, nos últimos anos, ele se envolveu em problemas legais. Ele também compartilhou suas lutas contra o vício. Em 2018, ele lançou seu primeiro álbum em cerca de 15 anos, Love, com críticas mornas.

De acordo com o relatório policial citado pela AP, Carter tinha um “histórico conhecido de abuso de substâncias”, incluindo inalantes, que levou a múltiplas interações com a polícia. Os investigadores encontraram vários frascos de remédios e latas de um espanador elétrico que ele usava para inalar, segundo o relatório.

Na época da morte de Carter, Nick Carter, seu irmão mais velho e membro dos Backstreet Boys, disse em um comunicado que, embora ele e seu irmão tivessem um relacionamento “complicado”, seu amor por ele “nunca desapareceu”.

Ele acrescentou: “O vício e a doença mental são os verdadeiros vilões aqui. Vou sentir falta do meu irmão mais do que qualquer um jamais saberá”.